Carte scolaire : à Bricqueville-la-Blouette, des parents se battent pour l'avenir de l'école

Une vingtaine de parents et d'enfants se sont rassemblés ce dimanche 30 janvier devant l'école de Bricqueville-la-Blouette. Ils ont également lancé une pétition sur le site www.change.org qui a réuni, en 48h, plus de 350 signatures.

Ils s'inquiètent de la fermeture envisagée de l'une des classes du RPI que forme la commune avec Tourville-sur-Sienne et Heugueville-sur-Sienne. Ce regroupement scolaire compte cinq classes, dont une à Bricqueville.

Les effectifs sont stables, ils n'ont pas plongé d'une année sur l'autre. Nous sommes à 96 élèves cette année. Il y en avait 97 inscrits pour l'an prochain avant que nous commencions notre mobilisation et désormais on dépasse les 100, depuis que nous avons demandé aux parents d'inscrire au plus vite leurs enfants, explique Sarah Forneret, représentante des parents d'élèves.

L'enjeu, c'est le maintien de l'école dans le village

Ces parents de Bricqueville-la-Blouette déplorent "une vision de court terme" : "deux cohortes importantes de CM2 partent coup sur coup, cette année et l'an prochain mais il devrait y avoir pas mal d'entrées en maternelle donc la situation en terme d'effectif va sans doute s'améliorer dans les années à venir. Et on sait très bien que les classes sont plus faciles à fermer qu'à ouvrir", commente Julien Chatelier, un des parents.

Leur crainte, c'est de voir l'école de Bricqueville disparaître car elle ne compte qu'une classe actuellement.

C'est la dernière chose qui nous reste car on n'a plus de commerce. Or c'est un lien fort au niveau social, un lieu de rencontres. Après, ce ne sera peut-être pas la mort de la commune mais on n'aura plus rien, lance Rodolphe Jardin, le maire.

La proposition de carte scolaire pour la rentrée 2022 dans la Manche devrait être présentée jeudi au CDEN, le conseil départemental de l'Education nationale.