A Buzançais, rentrée en ordre dispersé dans les écoles à partir du 25 mai...si tout va bien !

Aprés avoir écouté des parents, des enseignants et les responsables des écoles, le maire de Buzançais à décidé de rouvrir les écoles à partir du 25 mai, uniquement pour les élèves de grande section dans un premier temps, et si les conditions sanitaires le permettent.

Comme dans beaucoup de départements, la rentrée scolaire va se faire en ordre dispersé. A Buzançais, aprés une rencontre avec notamment les directrices de l’École maternelle la Garenne, de l’École élémentaire Raoul Janvoie et de l’Immaculée conception, le maire a décidé "d’envisager" la réouverture des écoles maternelles et élémentaires pour le lundi 25 mai, uniquement pour les élèves de grande section dans la limite de 10 élèves par classe, de CP et de CM2 dans la limite de 15 élèves par classe. Dans un communiqué, la marie de Buzançais précise que "la réouverture des écoles ne se fera, le lundi 25 mai, que si l’ensemble des conditions sanitaires le permet"

Le retour à l’École élémentaire Raoul Janvoie des élèves de CE1, de CE2 et de CM1 est envisagée pour le lundi 8 juin dans la limite de 15 élèves par classe. Les élèves des classes de petite section et de moyenne section ne retourneront à l’École maternelle la Garenne qu’au mois de septembre.

Les dispositions prises par la ville pour la réouverture des écoles seront communiquées aux parents dans les prochains jours (accueil, circulation, distanciation sociale, nettoyage, transports scolaires, garderies périscolaires, repas du midi, etc.). Le service minimum d’accueil pour assurer la garde des enfants des professionnels prioritaires continuera de fonctionner à partir du lundi 11 mai et jusqu’à la réouverture des écoles maternelle et élémentaire de Buzançais.