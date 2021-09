A Caderousse une "mamie" protège la sortie de l'école

Le matin, le midi, le soir, depuis le début de l'année scolaire elle endosse sa chasuble jaune et empoigne son panneau STOP pour mener à bien sa mission. La municipalité recherche d'autres volontaires, soucieux de sécurité routière, de lien social et de beurre dans les épinards pour l'accompagner dans cette tâche.

Edith veille sur la sortie de l'école

Edith Bernard était secrétaire. Aujourd’hui retraitée elle a signé un contrat avec la municipalité de Caderousse pour surveiller rentrée et sortie de classe. Une mission qui la sort de son quotidien et soulage la police municipale du village.

La municipalité embauche

Edith espère le soutien d'un ou d'une autre volontaire qui bénéficiera aussi d'horaires très aménageables et profitera du sourire des parents d'élèves et de leurs chères têtes blondes. Cette mission est baptisée Papy Mamie Ecole elle est rémunérée et une formation préalable est dispensée pour la mener à bien.

Edith côté face. © Radio France - Jean-Pierre Burlet