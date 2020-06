Déconfinement : à Canteleu, on aide les enfants à retrouver le chemin de l'école

Les CP de l'école Flaubert disent être très heureux d'avoir retrouvé leur maîtresse et leurs copains.

Comment aider les enfants les plus éloignés de l'école à y retourner? La Ville de Canteleu, dans la métropole rouennaise, a choisi de mettre en place le dispositif 2S2C proposé par l'Education nationale en cette période de déconfinement. Comprenez, pour les non initiés, des activités liées au sport, à la santé, au civisme et à la culture.

Les animateurs de la Ville prendront en charge les élèves par groupe de 15, les jours où ils n'ont pas classe. Ils superviseront le travail scolaire demandé par les enseignants et proposeront aussi des activités éducatives. "Des fresques vont être faites par les enfants, détaille Mélanie Boulanger, maire (PS) de Canteleu. Il y aura aussi du sport "parce que les enfants ont fait peu d'activité physique pendant deux mois de confinement" et de l'éducation civique : "ils vont travailler sur la République et les valeurs républicaines".

Ce dispositif a clairement vocation à faire revenir les élèves éloignés de l'école depuis le confinement. Beaucoup de parents ont peur de les renvoyer en classe à cause du coronavirus. A l'école Flaubert, à Canteleu, classée REP, la moitié des élèves est à ce jour retournée en cours. Mais petit à petit, les parents, rassurés par le bouche à oreille, remettent leurs enfants à l'école. La semaine prochaine, ils devraient être 80%.

Signature de la convention 2S2C entre la maire de Canteleu et la rectrice de Normandie. © Radio France - Anne Bertrand

L'objectif de l'Inspecteur d'Académie, Olivier Wambecke, c'est "100% des élèves revenus avant l'été". Et il poursuit: "Il y a des enjeux très forts sur cette période : le positionnement de l'enfant, la préparation du niveau supérieur, la socialisation... A nous maintenant de convaincre les parents". D'où le dispositif 2S2C, qui est destiné à des publics prioritaires, rappelle la rectrice de Normandie, Christine Gavini-Chevet : "Prioritaires parce que ce sont des enfants qui étaient déjà fragiles avant le confinement, ou bien des enfants qui ont décroché et puis de façon générale des élèves en situation de handicap."

Mélanie Boulanger a signé sans sourciller cette convention 2S2C avec l'Education nationale. Mais la maire socialiste de Canteleu prévient: "Ce dispositif doit absolument rester temporaire car l'éducation ne peut pas reposer sur des animateurs de centres de loisirs et des collectivités locales. Quand j'entends le ministre de l'Education nationale, j'ai quelques craintes." Jean-Michel Blanquer, qui a indiqué que ce vendredi soir 1.000 conventions auraient été signées avec des communes dans toute la France et qu'on n'en était qu'au début du dispositif.

La maire socialiste de Canteleu tient aussi à rappeler que le dispositif 2S2C coûte 560 euros par jour pour 15 enfants accueillis. L'Education nationale apporte une aide de 110 euros, donc "il y a un reste à charge pour la Ville de 450 euros pour un groupe de 15 enfants". Mais il y a un point sur laquelle la rectrice et elle sont d'accord : la nécessité de faire revenir au plus vite tous les enfants à l'école.