A cause du coronavirus, une école entière et quinze classes fermées en Creuse

Les cinquante élèves de l'école de Moutier-Malcard devront suivre les cours à la maison au moins jusqu'au soir du vendredi 26 novembre. L'école maternelle et primaire qui accueille les enfants de six communes alentours est fermée depuis mardi 23 novembre à cause de plusieurs cas de coronavirus. C'est la seule école fermée du département actuellement, mais le nombre de fermetures de classe augmente avec la reprise de l'épidémie.

18 classes fermées en Creuse

"On observe une accélération des contaminations dans la dernière quinzaine, sur la base d'une situation qui avait été très favorable jusque-là", indique l'inspection d'académie en Creuse. En plus des trois classes de Moutier-Malcard, quinze classes sont fermées en Creuse ce mercredi 24 novembre. Cela porte le total à dix-huit fermetures en primaire et en maternelle à Moutier-Malcard, Jarnages, Genouillac, Le Grand Bourg, Langevin à Guéret, Bonnat, Boussac, Moutier Rozeille et La Saunière.

Classes fermées jusqu'au 25 novembre : une classe primaire à Jarnages, une classe maternelle et une classe élémentaire à Genouillac

Classes fermées jusqu'au 26novembre : 1 classe maternelle et 1 classe élémentaire Le Grand Bourg, 1 classe maternelle et 1 classe élémentaire à Langevin à Guéret, 1 classe maternelle et 1 classe élémentaire Bonnat, 3 classes élémentaire Boussac

Classes fermées jusqu'au 29/11 : 1 classe élémentaire à Crocq, la classe unique maternelle de Moutier Rozeille

Classes fermées jusqu'au 30/11 : 1 classe élémentaire à La Saunière

Pas de fermeture de classe au collège et au lycée

En revanche, aucune classe n'est fermée au lycée ou au collège en Creuse. Précision importante : le protocole sanitaire y est moins contraignant. En primaire, la classe est fermée dès qu'un cas de coronavirus est détecté. Au collège et au lycée, seuls les élèves cas contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine.

A Moutier-Malcard par exemple, mardi, il n'y avait qu'un seul enfant positif au Covid-19 par niveau, selon le maire. Cela a entraîné la fermeture de toute l'école. Tous les enfants sont en train d'être dépistés pour mesurer l'ampleur des contaminations.