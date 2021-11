À Châlons-en-Champagne, le transport scolaire se fait en vélo-bus !

Certains élèves de l'école Croix Jean-Robert de Châlons-en-Champagne profitent depuis une semaine d'une rosalie comme transport scolaire. Tous les matins et tous les soirs, ils embarquent dans cette voiturette à pédales pour aller à l'école, accompagnés d'une encadrante.

C'est une première à Châlons-en-Champagne ! La ville vient d'acheter une rosalie pour le transport scolaire. Depuis la semaine dernière, huit élèves de l'école élémentaire Croix Jean-Robert embarquent matin et soir gratuitement dans cette voiturette à pédales, pour se rendre en cours.

Les enfants arrivent à l'école Croix Jean-Robert © Radio France - Clément Conte

Tous résidents de ce quartier, les élèves pris en charge participent à l'effort collectif avec les pédales de chaque côté du véhicule : "Ça leur fait une séance de sport dès le matin pour bien démarrer la journée, complète Aurélie, la seule adulte de l'équipage, chargée de l'encadrement. Et puis c'est un moyen de transport écologique."

L'écologie, au cœur de ce projet châlonnais. Grâce à la rosalie, son coffre à bagage et sa bâche en cas de pluie, les parents d'élèves s'évitent quelques allers-retours en voiture domicile-école. Et les enfants en ont conscience, comme Linoé : "Ça ne pollue pas la planète quand on pédale, du coup ça protège ceux qui vont vivre après nous."

Le coût de la rosalie : 12.000 euros

Pour la ville de Châlons-en-Champagne, c'est aussi un moyen de désengorger ce quartier près du Capitole, très chargé le matin autour de 8h30. Et l'idée de cette rosalie électrique (12.000 euros) est venue rapidement : "La rosalie est utilisée dans les pays du nord de l'Europe qui sont en avance. Il y en a aussi à Bordeaux et Dunkerque, souligne Sabine Bourg-Broc, adjointe au maire chargée de l'éducation. L'année dernière, j'ai discuté avec les membres du conseil municipal des enfants et ceux de cette école ont exprimé le souhait de venir à vélo. Le quartier est résidentiel, le terrain est plat, c'était donc le bon endroit pour cette expérimentation."

Si l'expérience d'un an est concluante à l'école Croix Jean-Robert, la rosalie châlonnaise pourrait investir d'autres quartiers de la ville. Un autre véhicule pourrait aussi être acheté par la commune.