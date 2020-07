A Chambéry, le dernier jour d'école après une année hors norme

Ce vendredi 3 juillet sonne la fin d'une année marquée par le confinement et l'école à distance. A Chambéry, comme ailleurs, enseignants, parents et élèves ne sont pas prêts de l'oublier.

Mais oui... mais oui... l’école est déjà finie. La présence à l'école a été plus courte que les couettes de Sheila, l'immortelle interprète de l'hymne scolaire. Deux semaines obligatoires et puis s'en va. Une petite partie avait repris le chemin de l'école sur la base du volontariat, et dans la limite des places disponibles, après le confinement.

En 2020, le cartable a fait banquette à la maison, et le retour à école a été : "Trop court !" chantent à l'unisson les parents, les enfants et les enseignants.

L'école est finie... Déjà ! Copier

En route vers les vacances ! © Radio France - Christophe Van Veen

Les enseignants ont-ils mérité leur cadeaux de fin d’année ? "Ah, mais bien sûr que oui ! On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Ils ont fait un sacré boulot !" plaide un papa qui a eu bien besoin du suivi, des contenus hebdomadaires, et des appels fréquents de la communauté éducative durant le confinement.

Le confinement vu par les enfants

Max, Sarah et les autres, de l'école Caffe et de l'école Pasteur de Chambéry, donnent les bonnes et les mauvaise notes de ce confinement. Sarah s'est régalée à taper sur le clavier d'ordinateur - "écrire, ça fait mal au poignet" - mais a dû supporter frère et soeurs, "énervants", mais qu'elle "aime, au fond". Sarah dit "s'être rapprochée de sa famille".

Elle aurait bien aimer rester un peu plus à l'école.

"Il faut bien le noter, cela risque de ne pas se reproduire. Mais, oui, les enfants n'ont jamais été aussi heureux de retourner à l'école" constate un papa hilare.

"C'était une année bizarre. Pas cool, mais un peu rigolote." - Max CE2

Max n'est qu'en CE2 mais il a déjà du recul sur cette "année bizarre, pas cool, mais un peu rigolote". Il a pu parfaire ses activités sportives. Il a apprécié pouvoir s'arrêter à loisir pendant les devoirs. Il a vite compris que regarder la télé avant de se mettre au boulot n'était "pas terrible." Ce qu'il n'a pas aimé du tout, ce dernier trimestre, c'est d'être privé de ses copains, car il "aime le contact humain."

Bilan de l'année par les élèves de CE2 Copier

La plupart des enfants pensaient que le confinement allait durer un mois, nous confie Max. Beaucoup se sont ennuyés fermes, sans les copains et la maîtresse ou le maître. "Le temps passe moins vite à la maison."

L'année a fini trop tôt

Avant l'ultime jour d'école, Stéphanie, assistante éducative pour les enfants en situation de handicap, a déjà eu un beau bouquet remis par un de ses protégés. Toujours une belle émotion, ce genre d'attentions. Elle résume bien le sentiment général. "L'année a fini trop tôt. Il y a un sentiment d'inachevé car certains enfants sont revenus en ayant perdu beaucoup d'acquis. D'un autre côté, on a réussi à s'adapter à tout ce qui nous a été imposé et au final, tout s'est bien passé. Les enfants se sont adaptés. Et nous aussi."

Stéphanie et cette drôle d'année scolaire Copier

Parents, enseignants, enfants... Tout le monde a fait ce qu’il a pu durant ce confinement inconnu. L'autre inconnue, c'est la rentrée prochaine. Dans quelles conditions ?

Avant de s'angoisser, profitons des vacances !