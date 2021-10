Chambéry : une centaine d'étudiants de la filière STAPS dénonce un manque d'enseignants

Une centaine d'étudiants STAPS en colère a défilé ce mercredi 6 octobre dans les rues de Chambéry. STAPS, c'est une filière universitaire en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ces jeunes dénoncent un manque d'enseignants, une trentaine selon eux. De son côté, l'UFR explique qu'il manque trois à cinq titulaires et surtout, qu'il a du mal à trouver des vacataires. Là, depuis la rentrée, le millier d'étudiants de cette filière se retrouve donc avec une formation à trous.

Le message sur la pancarte d'Elierose, c'est "Stapsiens en colère, UFR en galère" et c'est le mot. Comme il n'y a pas de professeur de ski alpin depuis la rentrée, cette élève de 1ère année nous explique que les étudiants mettent en place un système D. "Des élèves de troisième année ont commencé depuis la semaine dernière à nous proposer des petits entraînements physiques pour ne pas rester inactif", explique-t-elle.

"J'ai peur pour mon année"

C'est contraignant aussi pour Pauline. Le ski alpin, c'est carrément sa spécialité. Elle lui tient beaucoup à cœur mais tout cela l'a fait douter. "En début d'année, j'ai pensé à changer de spécialité et à m'orienter vers l'athlétisme mais la spécialité ski alpin apporte beaucoup. C'est très valorisant et le fait de ne pas l'avoir pour moi, c'est embêtant", reconnaît cette étudiante.

La pression est encore plus forte pour Claire. A cause du Covid-19, elle a redoublé sa 3ème année alors là, elle misait beaucoup sur cette rentrée. "Honnêtement, j'ai peur pour mon année là, j'ai peur pour mon master l'année prochaine, pour l'obtention de mon diplôme. Ce n'est pas possible, je ne pourrai pas réussir mon concours dans ces conditions", estime la jeune femme.

Pour elle, cette situation va entraîner la mort de la filière STAPS alors symboliquement, les étudiants mobilisés ont fabriqué un cercueil pour leur formation.

L'UFR espère quelques vacataires supplémentaires fin octobre mais rien de précis. Ce manque d'enseignants titulaires et surtout vacataires, la direction par intérim de l'UFR l'explique de plusieurs façons : le salaire peu attractif et une charge de travail de plus en plus lourde. L'ancien directeur a lui démissionné pour dénoncer justement ces conditions, le manque de moyens humains.