À Chamblanc, les enseignants du lycée Anne-Marie Javouhey se préparent à la fermeture de l'établissement

75 lycéens vont se retrouver sans établissement à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Le président de l'association qui gère le lycée privé Anne-Marie Javouhey à Chamblanc et sa directrice ont demandé à la justice d'acter sa fermeture définitive avant l'été 2023 . Le tribunal de Dijon devrait prononcer cette fermeture dans la journée du 9 décembre. Ce sont aussi 14 enseignants et une dizaine de personnels administratifs qui vont se retrouver sans emploi.

Les enseignants attristés

"Je me sens très affecté parce que c'est une sacrée tranche de vie qui va s'arrêter", témoigne Claire Berthaut, enseignante en histoire-géographie depuis 22 ans au lycée Chamblanc. L'annonce, bien qu'attendue, de la fermeture a été un choc pour tout le monde. Les professeur compte, comme toujours, rester solidaires face à cette épreuve. "C'est vrai qu'on a traversé des moments difficiles à titre personnel ou professionnel, chacun d'entre nous, mais on a toujours été solidaires et à l'écoute de chacun et chacune, raconte Claire Berthaut. Il faut effectivement faire face à cette triste nouvelle et en même temps rester professionnel le plus possible et continuer notre mission jusqu'à tant que le lycée soit ouvert."

Accompagner les élèves jusqu'au bout

Suivre les étudiants jusqu'à la fin de l'année, c'est l'objectif premier des enseignants. Ce qui passe par une écoute de leurs questionnements, mais aussi par la préparation de la suite de leur cursus. "Si des élèves ont besoin l'année prochaine d'être rassurés, je serai là, assure Claire Berthaut. On veut les accompagner au mieux, en tant qu'élève, mais aussi en tant que personne. On a dit aux parents que pour le moment, la priorité, c'est vraiment continuer notre mission jusqu'au mois de juin-juillet 2023."