À Changé, en Mayenne, une distribution de masques lavables pour les élèves de l'école primaire

Dans l'école publique du Chemin Vert à Changé, l'Amicale Laïque offre deux masques lavables 50 fois aux 250 élèves du CP au CM2. Une initiative rendue possible car plus aucune sortie scolaire n'est organisée depuis le mois de mars. Les élèves sont ravis de leurs nouveaux masques.

Mardi matin, en présence du maire de Changé, des élus de la commune et des représentants de l'Amicale Laïque de Changé, une distribution de masques s'est organisée dans les classes de l'école primaire du Chemin Vert. Un don rendu possible grâce aux économies de ces derniers mois. En effet, l'Amicale n'a pas pu verser d'argent pour aider financièrement les sorties scolaires. Il était donc évident de réinvestir dans des masques pour aider les familles les plus modestes.

Des masques fabriqués en Mayenne, dans l'atelier des Mouettes Vertes. Ils sont lavables 50 fois, et ont des lanières de couleurs. Du bleu, du vert, du rouge ou encore du jaune. Les élèves de l'école primaire ont eu le choix de la couleur. Les 250 élèves ont eu la possibilité d'en prendre deux, un pour le matin et un pour l'après-midi.

Les cinq exemplaires de masques pour les élèves de l'école du Chemin Vert de Changé en Mayenne - Samuel REBOURS, directeur de l'école / DR

On a fait une commande de 500 masques à l'atelier du Chemin Vert. C'est nécessaire pour aider les familles. Le but de l'Amicale, c'est d'avoir des moyens pour les enfants, et cette action rentre parfaitement dans cet objectif-là ! ", nous explique la présidente de l'Amicale, Audrey Viollet.

Les masques ont aussi été choisis, car ils sont agréables à porter, mais aussi très esthétiques. Les élèves de l'école primaire ont été ravis de ce cadeau avant Noël.