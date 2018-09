Les dégradations ont été constatées ce lundi 17 septembre dans l'école Jules Verne à Charleville-Mézières, à l'arrivée de l'équipe de nettoyage. Plusieurs salles de classes ont été vandalisées et du matériel a été volé.

Charleville-Mézières, France

Les 158 élèves de l'école Jules Verne à Charleville Mézières n'ont pas pu avoir cours normalement ce lundi 17 septembre. Car les locaux de l'établissement ont été découverts vandalisée à l'arrivée de l'équipe de nettoyage peu après 6 h. Dans plusieurs salles de classe, les murs et les sols ont été recouverts de peinture et d'encre, le contenu de certaines armoires a été déversé au sol, et trois ordinateurs ont été dérobés.

Conséquence : une bonne partie des 158 élèves de l'école élémentaire sont rentrés chez eux, et les autres ont été accueillis dans les salles épargnées par les vols et les dégradations.

Huit personnes ont été chargées par la ville de Charleville-Mézières de nettoyer les locaux. Et les enfants devraient à nouveau être accueillis normalement ce mardi. Pour l'instant, l'évaluation financière des dégâts n'a pas été réalisée, mais les cours doivent reprendre normalement ce mardi. Et une plainte a été déposée.