Faute de solution, à Charleville-Mézières, Quentin Gérard, un étudiant de 26 ans est obligé de lancer une cagnotte solidaire sur internet pour financer ses études. Pour le moment son diplôme n’est pas validé et il doit encore rembourser un prêt étudiant de plus de 30 000 euros.

A Charleville-Mézières, Quentin lance une cagnotte pour financer son prêt étudiant et valider ses études

Le Carolo Quentin Gérard a terminé ses études en 2019. Pourtant l’école dans laquelle il était inscrit refuse de valider son diplôme car il n’a pas encore terminé de la payer. Il doit aussi, en parallèle, continuer de rembourser son prêt étudiant et dans le contexte actuel, rien n’est simple.

L’épidémie de Covid-19 perturbe le marché du travail et met des battons dans les roues de Quentin pour honorer ses remboursements. L’idée d’une cagnotte solidaire s’est donc imposée à lui, "ça n’a pas été une démarche simple", avoue-t-il.

7000 euros à trouver pour valider son diplôme

Après deux ans de classe préparatoire aux grandes écoles à Reims, Quentin Gérard décroche le concours d'entrée à l'ISC, une école de commerce parisienne. "L’école était à 13 000 euros l’année, pour trois ans", dit Quentin.

Il emprunte 38 000 euros pour financer ses deux premières années d'étude et de vie parisienne. "Mon père est ouvrier dans le bâtiment, ma mère est mère au foyer donc à part cette solution, je n’en voyais pas d’autre", dit le jeune étudiant.

La troisième année d’étude, il compte la financer en travaillant. "Je joignais les deux bouts, j’y arrivais. Je trouvais plein de systèmes pour y arriver mais mentalement ça commençait à devenir difficile", dit Quentin Gérard.

En 2019, il valide son diplôme mais l'école ne lui délivre pas car il lui reste près de 7000 euros à payer. "Je ne vois pas la réussite au bout. Sur le marché du travail je suis obligé de dire que j’ai un niveau master et non pas un master. Lors des entretiens, je ne me sens pas bien parce que je sais qu’académiquement j’ai mon diplôme, j’ai réussi, j’ai les notes mais je n’ai pas le bout de papier qu’il faut", regrette Quentin.

Alors Quentin Gérard cherche du travail, n'importe quel travail quitte à mettre entre parenthèse son rêve de bosser dans un club de sport. "J’avais signé pour une mission dans le recrutement en mars et tout a capoté". Le coronavirus est passé par-là explique Quentin.

Un prêt étudiant à plus de 38 000 euros

Après un boulot dans une blanchisserie de Montpellier, Quentin cherche à Charleville-Mézières. Son seul objectif c’est de trouver 700 euros par mois pour rembourser les 38 000 euros de prêt étudiant qu'il doit encore. La cagnotte sur Leetchi s'appelle Projet professionnel et solidarité crédit. Elle affichait 2111 euros au compteur ce lundi matin.

Un étudiant sur huit contracte un prêt pour financer ses études. Ils empruntent environ 23 000 euros en moyenne. Dans le privé, c'est le cas de presque un élève sur trois, pour un montant moyen de 31 000 euros.