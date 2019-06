A Château-Gontier, des fournitures scolaires récoltées par des enfants pour des écoles isolées en Europe de l'Est

Château-Gontier, France

Cartables, trousses, ardoises... Les jeunes élus de Château-Gontier Bazouges ont récolté plus de 25 kilos fournitures scolaires dans plusieurs écoles de la ville, lundi dernier. Cette action solidaire était organisée en profit de l'association FMS Raid Rev'. Elle participe en juillet à un raid-aventure humanitaire, l'Euro'Raid. Ce périple sera l'occasion de distribuer du matériel scolaire et sportif (70 kg au total) dans les écoles les plus isolées d'Europe de l'Est. Myriam Maurice, la présidente, confie : "C'est un formidable élan de solidarité qui s'inscrit dans notre démarche de lutte contre les inégalités."

Il n'est pas trop tard pour participer et faire des dons de fournitures scolaires neuves ou en très bon état dans les écoles de Château-Gontier sur Mayenne.