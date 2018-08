Châteauroux, France

Les locaux du Centre d'Etudes Supérieures de Châteauroux sont encore très calmes, en cette semaine d'avant-rentrée. Dans les bureaux de l'administration, en revanche, on ne chôme pas. La rentrée va s'étaler sur plusieurs jours : le lundi 3 septembre pour les 1ère et 2ème année, le mardi 4 septembre pré-rentrée pour les 1ère année qui ne débuteront réellement les cours que le jeudi 6 septembre.

Des incertitudes liées à Parcoursup

Le directeur du CES, Pascal Bartout, surveille particulièrement le nombre d'inscrits, qui, avec la mise en place de Parcoursup, varie de semaine en semaine : "_c'est compliqué en termes de salles et en termes d'enseignants_. Par exemple, en économie-gestion, en juillet, on avait une baisse d'étudiants. On était parti sur un TD par matière. Aujourd'hui on est à deux, il faut trouver un enseignant alors que ça n'était pas prévu. En droit, on va avoir le même problème : on était à deux groupes, on pourrait passer à trois. Ce sont des soucis importants pour une petite structure comme la nôtre".

Les menaces de fermeture ne sont plus d'actualité. Le directeur, Pascal Bartout, aborde cette rentrée avec sérénité. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le financement du CES assuré pour les années à venir

Malgré cette incertitude, la direction du Centre estime que le nombre global d'étudiants variera peu par rapport à l'an passé, il devrait tourner autour de 600, en incluant les 80 à 100 étudiants chinois qui viennent apprendre le français en Berry. Les menaces de fermeture qui avaient plané l'hiver dernier, elles, semblent écartées. Un accord de financement vient d'être trouvé entre l'université d'Orléans et l'Adesi (Association pour le développement de l'enseignement supérieur dans l'Indre), selon Pascal Bartout, cela signifie que l'offre actuelle (des enseignements dans quatre filières : droit, Langues Etrangères Appliquées, histoire et économie-gestion pour les trois premières années L1, L2 et L3) sera maintenue pour au moins quatre ans.

Une licence professionnelle inédite en France

En plus de ces enseignements, le CES de Châteauroux a créé, c'est une nouveauté, une licence professionnelle formant aux métiers de l'eau. Gestion de l'eau et développement de ses territoires, c'est le nom officiel de cette formation inédite en France, qui devrait compter pour son année de lancement entre 25 et 30 étudiants venus de tout l'hexagone. Une fois leur diplôme acquis, ils auront accès à des emplois dans le domaine de la protection de l'environnement et/ou de l'assainissement de l'eau.