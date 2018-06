Ce vendredi 22 juin, l'école maternelle En-Saint-Jacques inaugure un coin nature dans la cour de l'école. Ce sont les élèves et les enseignantes qui ont conçu ce jardin pédagogique et participatif.

Dijon, France

Depuis le printemps 2017, les enseignantes de l'école maternelle En-Saint-Jacques, les animateurs du centre de loisirs du Mail et le personnel de la petite enfance du jardin des Loupiots travaillent sur ce projet de jardin pédagogique. Installé dans la cour de l'école, ce jardin d'une superficie d'environ 200 m² a aussi été imaginé par les élèves de l'école : " on a été en forêt, on a été au jardin du Mail, et on a montré aux enfants tout ce que l'on pouvait faire avec un jardin," affirme Cécile Artale, la directrice de l'association Pirouette Cacahuète qui a accompagné le projet.

"Nous sommes partis des envies des élèves pour créer ce coin nature. Dans cet espace, on trouve un jardin potager, des nichoirs, un hôtel à insectes ou encore un parcours sensoriel pour que les touts petits découvrent différents matériaux. C'est pour un public de maternelle, on a donc travaillé sur le toucher et le développement des sens par la nature."

Ce sont les enfants qui ont conçu le jardin pédagogique de l'école - DR

Les enfants vont entretenir le jardin

Ce sont les élèves de maternelle qui vont s'occuper du coin nature : "on a tout de suite réfléchi à ce que l'entretien soit le plus simple. On met du broya au pied des arbustes pour éviter d'utiliser des désherbants. Les employés des espaces verts vont continuer de tondre la pelouse. Ensuite, un groupe d'enfants sera responsable d'une partie du jardin." ajoute Cécile Artale, la directrice de l'association Pirouette Cacahuète.

Ce coin nature de l'école En Saint-Jacques de Chenôve est le deuxième jardin pédagogique a sortir de terre à Chenôve après celui du Mail. Il est inauguré ce vendredi 22 juin en présence des enseignantes, des élèves et des parents.