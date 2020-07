A Chenôve, la semaine de vacances qui fait aimer l'école

Ce sont les grandes vacances, mais en Côte-d'Or et dans toute la Bourgogne, des élèves retournent cette semaine en cours, et ils y vont avec le sourire. On vous explique ici pourquoi.

Ils pourraient rester chez eux tranquillement à faire la grasse matinée, mais non , dès 9h du matin ils retrouvent leurs salles de classe, leurs cahiers et leurs crayons.

Ce sont les grandes vacances, mais en Côte-d'Or, 4 écoles , 7 collèges et le lycée pro de Montbard ouvrent leurs portes pour des séances de révisions le matin. L'après-midi en revanche, c'est sortie sportive, ciné ou bowling entre copains.

La formule à séduit une petite quarantaine d'élèves du collège Le Chapitre de Chenôve, dans l'agglomération de Dijon.

"Moi je viens pour les activités de l'après-midi, confie Feraht qui achève son année de 6°, mais si on veut avoir droit aux sorties de l'après-midi, il faut aussi venir le matin. C'est un peu ennuyant sourit -il, mais c'est bien, le matin par exemple , on fait des maths, on a une récré, et après on fait du français." Devoir sous le nez, il attend la lecture du jour "Les vacances du Petit Nicolas", le coup de cœur de toute la classe. Et il sait déjà qu'à la rentrée prochaine il s'inscrira en classe de latin.

La récompense de ces efforts ? L'après-midi, le collège les emmène faire de l'accrobranche , du kayak, du bowling ou une sortie au ciné.

"Des choses que je ne pourrai pas faire si je n'étais pas là, assure Feraht, mon père travaille et puis ce ne serait pas facile."

Apprendre en se faisant plaisir

Dans une salle voisine , tout le monde est regroupé autour de la même table, masque sur le nez. Ici on travaille sa grammaire en s'amusant.

"C'est le jeu du Bescherelle, explique Mehdi. On lance les dés, et on tire des questions , si on répond juste on avance vers la case vacances, sinon on recule vers celle de la rentrée des classes."

Revoir sa grammaire et ses conjugaisons en s'amusant © Radio France - Olivier Estran

Case N°5 , quel est le passé composé du verbe "Siéger" ? Hanna répond sans hésitations, et c'est reparti pour un tour. "Nous aussi, nous sommes volontaires pour être là, souligne Marie Povéda leur professeur de français, et croyez moi, oui c'est un bonheur. On apprend de manière détendue, et je découvre des élèves qui seront avec moi l'année prochaine en 4°"

Se faire plaisir, apprendre et prendre confiance en soi, c'est tout l'enjeu de cette opération "école ouverte". Charlotte sur la tête et blouse blanche, Saïda met la main à la pâte. C'est son tour avec ses camarades de préparer les repas qui seront servis au repas de midi.

Ce sont les élèves qui préparent le repas de midi © Radio France - Olivier Estran

"Je croyais que j'allais regretter de m’être inscrite ici, mais pas du tout, c'est très bien sourit-elle. Je croyais que la cuisine était réservée aux classes adaptées de SEGPA, mais non, c'est vraiment bien d'en faire. Là on prépare une salade composée avec des morceaux de pain d'épices, il y aura du poulet parfumé et en dessert des fruits au sirop avec de la crème. Chez moi, je serai restée sans rien faire, ici je peux découvrir."

Tout le monde a le sourire, à commencer par le proviseur Abdelbasset Louali "Quand on les voit avec un tel enthousiasme c’est gagné, et surtout ça les réconcilie avec l’école ; le confinement a été très dur pour certains. Ça leur remet le pied à l'étrier. Moi de les voir comme ça, ça me fait chaud au cœur."

L’opération "école ouverte" se poursuit jusqu’à la fin de la semaine, mais à Chenôve les élèves peuvent rejoindre leurs camarades à tout moment. Une autre session aura lieu dans les établissements de Côte-d'Or la semaine du 24 au 28 aôut.