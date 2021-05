À Cherbourg, des lycéens appellent au blocage des établissements ce lundi 3 mai pour la reprise

Alors que les épreuves du bac approchent à grand pas, à Cherbourg des lycéens appellent à bloquer les établissements ce lundi 3 mai, soutenu par le syndicat lycéen MNL-50. Ils demandent l'annulation des épreuves du baccalauréat en présentiel après une année marquée par la crise sanitaire.

à lire aussi CARTE - Quels sont les 15 départements où la demi-jauge sera appliquée dans les collèges

Les épreuves de spécialité prévues en mars ont certes été remplacées par le contrôle continu, mais la philo et le grand oral sont prévus en présentiel les 17 et 21 juin prochains. C'est injuste, explique Noa Beaugé, élève en terminale au lycée Millet de Cherbourg et chargé de communication du syndicat MNL. Il estime que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.

Certains élèves, pourtant dans la même filière, ont été plus souvent en présentiel que d'autres, selon lui : "C'est complètement inégalitaire. On n'a pas eu assez de préparation, et pas les mêmes cours entre tous les établissements, on n'est donc pas au même niveau. En plus il y a la réforme, avec le grand oral qui est encore une épreuve floue", s'inquiète Noa.

C'est complètement inégalitaire. On n'a pas eu assez de préparation, et pas les mêmes cours entre tous les établissements.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des mobilisations sont prévues ce lundi dès 8h devant les lycées Millet et Thomas Hélye, et peut-être à Grignard et Tocqueville de Chebrourg.