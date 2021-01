Covid-19 : à Clichy-sous-Bois, LVMH organise ses stages de 3ème au sein des collèges

Si tu ne peux pas aller en stage, le stage vient à toi. C'est un peu le principe du dispositif imaginé par LVMH, en partenariat avec le rectorat de l'académie de Créteil. Afin que les élèves de 3ème de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) puissent continuer à bénéficier d'un stage au sein du groupe français, malgré la crise du Covid-19, ces stages ont été délocalisés au sein même des établissements scolaires.

Un stage en entreprise... qui se déroule au collège

Du 25 au 29 janvier, des élèves de 3ème de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil étaient en stage chez LVMH mais en restant dans leur classe. Des collaborateurs de l'entreprise, leader mondial des produits de luxe, sont venus leur présenter leur métier. Les jeunes "ont pu rencontrer une couturière, un artisan, un directeur des ventes, un directeur commercial", raconte Olivier Théophile, le directeur de la responsabilité sociale chez LVMH.

Ils ont aussi pu découvrir les métiers de la culture, grâce à une visite virtuelle de la Fondation Louis Vuitton. Ce vendredi, une experte en recrutement est venue animer "un atelier CV" avec séance de coaching à la clé pour les élèves du collège Robert Doisneau de Clichy. "Ces jeunes sont en 3ème, ils ont besoin d'orientation, ils ont besoin de se projeter, et pour nous il était important de maintenir notre investissement auprès d'eux. On a donc décidé de délocaliser les stages et de les réaliser in situ dans les collèges", explique Olivier Théophile.

Atelier CV pour des élèves de 3ème du collège Robert Doisneau de Clichy-sous-Bois © Radio France - Hajera Mohammad

Le groupe LVMH propose depuis dix ans, des centaines de stage aux élèves de ces deux communes, dans ses différentes maisons. Mais cette année, comme beaucoup d'entreprises, en raison du télétravail et du protocole sanitaire très strict à appliquer, il a dû renoncer à accueillir ces élèves sur site.

"Une semaine d'immersion professionnelle au collège" - Olivier Théophile, directeur de la responsabilité sociale de LVMH Copier

L'inquiétude des collégiens sans stage

Sur les 158 élèves de 3ème du collège Robert Doisneau, 37 n'ont pas trouvé de stage. "C'est vrai que ça a suscité beaucoup d'inquiétude, à la fois pour les parents, les élèves et pour les professeurs principaux car il n'est pas évident pour un jeune de 14 ou 15 ans de chercher cinq jours de stage, qui est un moment déterminant sur le choix de l'orientation", affirme le principal Emmanuel King Fonking.

Le partenariat entre la ville de Clichy-sous-Bois et LVMH a permis de trouver une solution pour certains de ces jeunes, qui ont tout de même dû envoyer une candidature officielle pour participer à cette semaine.

C'est ce qu'a fait Wided. Dès septembre, l'adolescente a frappé aux portes des magasins et des cabinets d'avocats, puisqu'elle rêve de devenir avocate, mais ça n'a rien donné. "Ils ne m'ont pas recrutée, à cause du Covid, ils disaient 'on peut pas vous prendre'". La jeune fille avait peur de se retrouver sans stage et que cela la pénalise dans son parcours scolaire.

Susciter des vocations

Finalement, elle a candidaté pour ce stage chez LVMH au collège et ne regrette pas. "J'ai fait plusieurs activités et appris des choses sur des métiers que je connaissais pas, comme la maroquinerie". Même satisfaction chez Hugo, qui a découvert les métiers "du vin" et qui aimerait trouver une formation "en alternance" pour se lancer dans cette voie.

Wided, s'est inscrite pour suivre le stage de LVMH au sein de son établissement, le collège Robert Doisneau de Clichy-sous-Bois © Radio France - Hajera Mohammad