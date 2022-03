À Cormeilles, ils ont 14 ans et ont déjà créé leur entreprise SmartIndustry

À la tête de SmartIndustry, une femme PDG, Élisa Launay, "ça fait jeune pour un poste comme ça" reconnaît l'adolescente de 14 ans qui a déjà bien compris la fonction : "Avoir de l'autorité, savoir prendre des responsabilités et déléguer les tâches". Élisa n'est pas arrivée à ce poste par hasard car pour recruter le personnel, son professeur de technologie a fait une série d'entretiens d'embauche : "J'ai des fiches de postes et avec les adultes de l'établissement, on les reçoit en entretien individuel avec présentation de CV et lettre de motivation pour prétendre à un poste et on les affecte en fonction des résultats de leurs oraux" raconte Julien Dobigny, également leur professeur principal.

Un support pour téléphone portable

Depuis la rentrée de septembre, les employés de SmartIndustry travaillent une heure et demie par semaine à leur projet, certains n'hésitent pas à revenir le mercredi après-midi alors qu'ils n'ont pas cours et les tâches ne manquent pas. En premier lieu, trouver l'objet. "On a eu de tout, on a eu des sacs, des savons, des produits de beauté" détaille Julien Dobigny et le choix s'est finalement porté sur un support de téléphone portable avec "une prise pour charger son téléphone et un trou pour l'avoir en porte-clés, pour l'avoir toujours sur soi" avance Élorane Legrand du service production. Et pour mettre toutes les chances de leurs côtés, "on a fait une étude de marché pour savoir quel objet on allait créer, on a fait des sondages dans la rue ou aux élèves du collège" précise la PDG.

On ne s'est pas fixé d'objectif mais vendre le maximum d'objets possible - Élisa Launay, PDG de SmartIndustry

Le support permet de poser son téléphone dans les deux sens © Radio France - Laurent Philippot

REPORTAGE - En immersion chez SmartIndustry, la mini-entreprise du collège Europe de Comeilles Copier

Il a fallu une cinquantaine d'essais avant d'arriver au prototype définitif © Radio France - Laurent Philippot

"On a commencé par modéliser un objet, il faut trouver les bonnes mesures, les bons angles" précise Mathieu Ledunoy, le directeur du pôle production. Pendant ce temps-là, la directrice générale des services active ses troupes : "J'essaie de les aider pour qu'on ait un journal financier complet, avec toutes les dépenses" avance Anissa Houlghadi. Il y a 142,18 euros dans la caisse de l'entreprise.

Pour modéliser leur support de téléphone portable, les élèves se sont servis d'un logiciel en accès libre © Radio France - Laurent Philippot

Tout est produit sur place

Devant le grand tableau de la salle de classe, c'est une réunion au sommet entre la PDG et ses équipes pour définir le planning de production et le prix de vente. Ce sera 2,50 euros le support de téléphone pour un coût de revient de dix centimes, une belle marge mais "après il faudra rembourser les bobines de fil plus le loyer qu'on doit au collège, on utilise les locaux, il faut payer et c'est après qu'on pourra engendrer des bénéfices" justifie Théo Lemoine, le directeur de la communication et du marketing. Le support sera disponible en bleu, en vert, en noir et en rose.

Avec trente objets vendus, ça devient rentable - Théo Lemoine, directeur de la communication

Réunion pour définir le planning de production et le prix de vente de l'objet © Radio France - Laurent Philippot

Plusieurs équipes de la classe vont tourner pour faire les impressions 3D de l'objet. "Il faut environ vingt minutes pour faire un support" explique Nicky Vanisouvong, technicien, un œil sur l'imprimante.

Nicky surveille l'impression et la température de l'extrudeuse © Radio France - Laurent Philippot

Les élèves verseront au moins 20% des bénéfices à une association qu'ils doivent encore choisir, le reste servira à financer une sortie pour la classe. La première vente aura lieu le 18 mars au collège, avant une présence de SmartIndustry au salon des mini-entreprises de Normandie organisé par Entreprendre pour Apprendre au parc des expositions de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) le 29 mars et sur le marché de Cormeilles le 8 avril.