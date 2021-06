A Cournonterral, des parents manifestent devant l'école pour demander deux classes de plus

C'est un bras de fer récurrent à l'école primaire Georges-Bastide de Cournonterral. Demander une nouvelle classe pour contrer des effectifs en constante augmentation. Mais contrairement aux dernières années, les parents d'élèves ne se mobilisent pas pour une, mais deux nouvelles classes à la rentrée scolaire.

Jeudi 24 juin, ils étaient quelques dizaines rassemblés devant les grilles de l'école pour porter leurs revendications.

Magali Tournié est la présidente de l'association Les enfants d'abord. Un collectif de parents très actif depuis 2018. Date à laquelle ils ont obtenu la première ouverture de classe en maternelle. Les enfants ont ensuite grandi et de nouvelles ouvertures ont suivies.

Cette année, la création d'une nouvelle classe a été confirmée avant les grandes vacances scolaires. Mais selon Magali Tournié, le compte n'y est pas :

"On sait qu'on aura 44 élèves de plus à la rentrée. 44 élèves c'est bien plus qu'une classe de plus, pourtant l'inspection d'académie nous dit qu'il faut attendre la rentrée pour ouvrir une deuxième classe. "