A Coutances, on fait des maths en lançant des poupées dans l'escalier!

Par Benoît Martin, France Bleu Cotentin

Le député et mathématicien Cédric Villani veut rendre l'apprentissage des maths plus concret. C'est comme cela que les enfants s'intéresseront plus à cette matière. Peut-être aussi en misant sur des exercices ludiques. Au lycée Lebrun à Coutances, on éprouve déjà la méthode.