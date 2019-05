A Craon, 800 jeunes participent au concours de robotique Robot Rave

Des collégiens et lycéens de tout le Pays de la Loire, mais aussi des Philippines et des Etats-Unis, participent à un concours de robots à Craon. Ils les ont conçus, programmés et fabriqués eux-mêmes. Jeudi et vendredi, ils mettent à l'épreuve leurs automates.

Craon, France

Quand on vous dit "robot", vous pensez peut-être à Robocop, Wall-E ou R2D2... Ils n'en sont pas encore là, mais ils apprennent à en concevoir. Jeudi et vendredi, 800 élèves du Pays de la Loire et d'ailleurs se rencontrent pour un concours de robots. Certains viennent même des Philippines et des Etats-Unis pour mettre à l'épreuve leurs créations. C'est l'association Robot Rave, le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle et l'école d'ingénieurs du numérique de Laval qui organisent cet événement.

Au programme, plusieurs épreuves, dont le Innovbot Challenge. Il propose aux participants d'imaginer le robot qu'ils veulent, à condition qu'il soit autonome : il ne peut pas être dirigé à distance avec une télécommande. Autre condition, il doit être utile et intelligent. Collégiens et lycéens fourmillent d'idées. Cyril Geslin, président de l'association Robot Rave, attend avec impatience de découvrir leurs créations.

"L'année dernière, on avait eu un jardin automatisé. Un robot allait détecter où il fallait mettre de l'eau, associé à des capteurs de lumière et d'humidité, avec une pince pour arracher les mauvaises herbes. On a eu aussi une canne intelligente pour aveugles, qui reconnaît les couleurs et envoie des signaux différents en fonction. Beaucoup de projets de robots sont tournés vers l'aide à la personne."

Les élèves les plus jeunes, de CM2 ou de 6ème, découvrent la robotique. Les collégiens plus âgés et les lycéens s’entraînent eux depuis plusieurs mois. L’initiative a fait naître des passions chez certains. "On a des élèves acharnés, qui reprennent les programmes chez eux, qui les améliorent. Ils voient bien que plus le programme informatique est bien fait, mieux le robot se comporte", se réjouit Cyril Geslin.

En plus de pratiquer la programmation informatique, les mathématiques et la technologie, les élèves ont aussi dû convaincre une entreprise de les parrainer. Si leur concept séduit, ils pourront être accompagnés, pour, pourquoi pas, créer la leur par la suite.

Vendredi à partir de 17h30, il sera possible d'observer leurs automates en action, à la salle du Mûrier à Craon.