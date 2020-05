A Cravant, Louis, 10 ans, lance un défi à sa classe pour garder le contact

Un défi permet aux élèves de Cravant ( commune nouvelle de Deux rivières) de garder le contact. Un écolier qui ne retournera pas en classe pour limiter tous risques de contamination pour sa petite sœur encore bébé, a trouvé le moyen de continuer à jouer avec ses camarades de CM1/CM2.

Louis a lancé un défi lié à l'histoire de son village, à sa classe. Copier

Sur les traces de John Stuart

Il leur a lancé un défi sur l'histoire de leur village sur une simple carte postale. Sur cette carte, il y a un photomontage de plusieurs lieux emblématiques cravantais qui illustrent une énigme. Au dos de cette carte, un petit mot:

"Le soldat John Stuart a participé à un grand événement de notre village, savez-vous lequel? (...) Bonne recherche".

La carte postale et le photomontage de Louis pour résoudre l’énigme © Radio France - Thierry Boulant

faire comme si je pouvais revoir mes copains (Louis, 10 ans)

C’est Louis, 10 ans qui a lancé ce défi à sa classe et fait les photos avec Émilie Bagot, sa maman. "J'avais envie de faire plaisir à mes copains" raconte l'écolier " et faire comme si je pouvais les revoir. J'ai fais le tour de Cravant pour chercher des énigmes".

Sa mère, y a vu un bon moyen de le faire travailler différemment. "J'essaie de le faire participer en plus des devoirs que donne la maîtresse" explique t-elle, "mais en m’arrangeant pour que ce soit en mode jeu. Avec ces énigmes, on a fait des recherches sur l'histoire du village et on a travaillé sur les temps pour rédiger la carte".

Solange Sylvan (la maîtresse de Louis) et sa classe de CM1/CM2 ont relevé le défi. Les élèves mènent l’enquête. © Radio France - Thierry Boulant

Conserver du lien entre élèves

L’initiative a plu à Solange Sylvan, la maîtresse de Louis, qui dés la rentrée, la semaine dernière, a proposé ce défi aux élèves de sa classe de CM1/CM2. " Ça permet de garder du lien entre les élèves" justifie l'enseignante, "les enfants me disent beaucoup que leurs copains et leur maîtresse leur manquent. J'ai des élèves", poursuit Solange Sylvan, "qui vont partir au collège et qui ne se reverront plus. Et puis ça permet de travailler le français avec la rédaction des réponses, l'histoire, l'informatique etc..."

Louis travaille déjà avec sa maman à une nouvelle énigme, mais il n'espère qu’une chose : revoir ses copains pendant les grandes vacances.