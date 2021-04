À Crest, 100 % des enseignants seront en grève mardi 27 avril

Les cinq écoles maternelles et primaires de Crest seront fermées ce mardi 27 avril à Crest. 100 % des enseignants sont en grève annonce le Snuipp-FSU, syndicat majoritaire chez les professeurs des écoles. Ils dénoncent, avec l'appui des parents, les différences de rythmes scolaires entre les différentes écoles de la commune. "Une école maternelle à 4 jours [de classe], une autre école maternelle à 4,5 jours ; une école primaire à 4 jours et deux écoles élémentaires à 4,5 jours. Un vrai casse-tête pour les familles" dénonce le syndicat qui met en cause Hervé Mariton, le maire de Crest.

D'après le Snuipp-FSU, "contre l’avis du plus grand nombre, et de manière autoritaire, le maire décide, seul, de reconduire les horaires éclatés des écoles à l’identique, pour une durée de 3 ans !" malgré la demande de 4 des 5 écoles de la commune d'harmoniser ces rythmes lors de votes en conseils d’écoles.

Ce lundi matin, des banderoles sont déjà accrochées sur les grilles des écoles Anne-Pierjean, Royannez, et Georges-Brassens. On peut y lire _"Rythmes scolaires inadaptés. Votes des écoles ignorés. Stop ! Respect !". C_e mardi, un rassemblement est prévu cours Joubernon, devant l'école Royannez, à partir de 10 heures.