A Dijon, c'est déjà la rentrée pour les élèves de Sciences-Po

Fini la plage, le farniente, les siestes estivales et les bons petits plats de maman. Près de 90 élèves de Sciences-Po font leur rentrée ce lundi 23 août à Dijon.

"En fait, il s'agit d'une semaine d'intégration réservée aux élèves de première année afin que chacun se sente chez lui, car nous avons des personnes qui viennent de toute la France" précise Gauthier Dedome, un des membres du Bureau des Etudiants chargé d'accueillir ses nouveaux camarades. "On leur prévoit plusieurs soirées à thème. Par exemple, on début avec un speed-dating. Et puis jusqu'à dimanche nous aurons des rencontres sportives l'après-midi. Ca aide à être solidaires"

"Je pense que c'est plutôt une chance - Louison, élève de première année.

"Cette semaine va nous servir à sociabiliser, c'est important, ca va être une semaine plutôt sympa, Je pense que c'est plutôt une chance" sourit Louison qui arrive de La Mayenne. "On est une promo de 90 élèves, cela aurait été difficile de tous se rencontrer si il y avait eu le Covid ou plus de restrictions." complète sa nouvelle amie Leïa qui vient de Lyon "On espère que cette année on aura pas à subir de cours à distance. Ca a été assez difficile au lycée, on ne veut pas revivre cela dans nos études supérieures. On mise sur la grande vague de vaccination, donc tout devrait aller pour le mieux."

Dijon compte environ 30.000 étudiants. La plupart feront leur rentrée début septembre sur le campus.

à lire aussi Le coût de la rentrée étudiante en légère hausse en Bourgogne