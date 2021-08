A Dijon, des écoles refaites du sol au plafond

Dans dix jours, les écoles vont retrouver leurs élèves. En attendant, on y travaille déjà dur. Bon nombre de communes profitent de l'été pour rénover leurs établissements scolaires A Dijon la ville dépense cette année 2 millions d'euros pour donner un sérieux coup de lifting à une quinzaine d'écoles.

Au groupe scolaire Chevreul par exemple, on refait les locaux et on agrandit les portes pour accueillir les élèves en situation de handicap. Dans d'autres établissements, comme à l'école élémentaire Victor Hugo dans le Nord de la ville, on refait le plafond, les peintures et on recouvre le parquet d'un revêtement en plastique, une sorte de Lino plus moderne et plus résistant. Ca peut sembler tout bête , mais cela change beaucoup de choses . "C'est une demande des professeurs" explique Sandrine Combe, directrice adjointe du "Service Bâtiment et Energies " de la ville de Dijon. "Avant, on était obligés de glisser des balles de tennis ouvertes sous les pieds de chaises pour éviter le bruit sur le sol, là ce sera beaucoup moins bruyant et beaucoup plus facile à nettoyer. Refaire les faux-plafonds participe aussi à l'acoustique, et c'est plus sympa d'apprendre dans une salle de classe où l'on entend bien."

Nouveaux sols, nouveaux plafonds ! © Radio France - Olivier Estran

La ville de Dijon gère 76 établissements scolaires. Tous ne peuvent pas être rénovés chaque été., Franck Lehenoff, l'adjoint en charge de l'éducation a une priorité c'est l'isolation des bâtiments : "C'est le cas à l'école Joséphine Baker et à Darcy où l'on refait la toiture "précise l'élu. "La rénovation thermique est une de nos préoccupations. D'ailleurs les travaux ne s'arrêtent pas avec les grandes vacances, il y en aura tout au long de l'année."

Les élus de la ville de Dijon sont venus constater l'avancée des travaux © Radio France - Olivier Estran

Dans les prochains mois et prochaines années, la grande révolution ce sera d'enlever le bitume des cours de recré, pour avoir des sols naturels qui respirent et absorbent l'eau

Le détail des travaux, école par école

École élémentaire Victor Hugo – 10 rue Raoul de Juigné

Les travaux portent sur la rénovation intérieure du bâtiment de l’école élémentaire. Il s’agit d’une seconde phase de travaux qui a débuté le 12 juillet 2021 et se terminera le 30 septembre 2021 (la 1ère phase a été réalisée en 2019). Ils concernent :

- La démolition de cloisons intérieures, le remplacement des blocs-portes, coupe-feu et asservissement des portes sur la cage d'escalier,

- Le remplacement des lave-mains,

- La réfection des plafonds suspendus et la mise en place d'un plafond adapté sous le préau,

- La réfection des revêtements de sols par des nouveaux en PVC,

- Le montage de nouvelles cloisons placo à haute résistance au feu,

- La réfection complète des peintures intérieures et du préau,

- La réfection complète des installations électriques,

- Le remplacement d'ensemble du bois intérieur par de nouvelles menuiseries en aluminium laqué.

Montant des travaux : 486 000 € TTC

Groupe scolaire Chevreul – 2 rue Joseph Milsand

Il s’agit de réaliser l’aménagement adéquat pour la création d’un pôle Ulis (Unité localisée d’inclusion scolaire) pour la scolarisation d'élèves en situation de handicap moteur en maternelle et en élémentaire.

Les travaux d’aménagement ont été réalisés en 3 phases :

- Lors des vacances de février : travaux du pôle soins au 2éme étage

- Lors des vacances de printemps : création d’une salle de restauration ULIS maternelle, d’une salle de formation, de salles de soins et d’une salle des maîtres.

- Lors des vacances d’été : travaux de mise en accessibilité des sanitaires intérieurs, rénovation des couloirs, acoustique des salles de soins, portail extérieur.

Montant des travaux : 424 800 € TTC

École maternelle Voltaire – 1 impasse des Petites Roches

Les travaux portent sur la rénovation intérieure des locaux du rez-de-chaussée et concernent les murs, les plafonds, et l’électricité « courants forts ».

L’opération a débuté durant l’été 2021 et se poursuivra pendant les vacances d’automne 2021.

Montant des travaux : 91 293,97 € TTC

D’autres groupes scolaires ont également bénéficié de rénovations ou font l'objet de travaux programmés, parmi lesquels :

- La poursuite du changement des menuiseries de l’école élémentaire Joséphine Baker (phase 2) pour un montant de 118 000 €

- La rénovation de la toiture, de la galerie vitrée et l’installation de volets roulants au groupe scolaire Darcy pour un montant de 201 200 €

- La rénovation des toitures des groupes scolaires Petit Cîteaux, Devosges, Joséphine Baker, Champollion, Petites Roches pour un montant de 370 100 €

- Le changement des menuiseries et l’installation de volets roulants à l’école du Nord pour un montant de 40 000 €

- Le remplacement des stores par des volets roulants motorisés au groupe scolaire Champs Perdrix pour un montant de 43 000 €

- L’installation de bâtiments modulaires au groupe scolaire Lamartine pour un montant de 51 000 €

- La rénovation des espaces de jeux dans plusieurs cours d’école (remplacement et dotation de jeux de cours, traçage d’espaces ludiques) pour un montant de 146 000 €

On le rappelle, la rentrée scolaire c'est le jeudi 2 septembre prochain, et on vous la fera vivre sur France Bleu Bourgogne !