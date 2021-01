A Dijon, la grève d'enseignants en sociologie pour dénoncer la précarité à l'université

Cinq enseignants vacataires de la fac de sociologie de Dijon sont en greve depuis le 23 novembre. Ils n'assurent plus de cours pour dénoncer leurs conditions modestes et une précarité qui se généralise.

Voila une grève qui dure, sans bruit, mais pas sans colère. Depuis le 23 novembre dernier, 5 enseignants de la fac de sociologie de Dijon n'assurent plus les cours qui leur sont confiés.

Il s'agit de professeurs vacataires, des étudiants en thèse chargés d'assurer aussi des cours. En sociologie, ces vacataires assurent 40 % des heures de cours aux étudiants, alors qu’ils ne sont payés que deux fois dans l'année, et pour un montant horaire inférieur au Smic.

"On ne demande pas la lune" explique Florian* un de ces grévistes, "Notre salaire oscille entre 300 et 500 euros par mois. Ce qui nous oblige à trouver une autre activité à côté, et en ce moment ce n'est pas facile. Nous sommes payés tous les semestres. La dernière fois que nous avons touché quelque chose c'était au mois de juillet. On aimerait que les versements se fassent de façon mensuelle, et puis pouvoir décrocher un meilleur statut. On ne croit pas à l'ouverture de 5 postes de professeurs ici, ce serait inespéré, mais au moins un poste d'ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherche). Ce qui n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour."

Une précarité qui s'installe

"On ne découvre pas les règles du jeu, précise Léon*, mais notre mouvement veut aussi dénoncer la précarité qui se généralise dans les facs. Sur les 12 postes de professeurs de sociologie à Dijon, nous sommes 5 vacataires. On ne veut pas d'une dérive comme dans les universités américaines ou anglaises, on veut que la recherche en France soit préservée."

Selon le syndicat SNES Sup-FSU, 29% des enseignants de la Fac de Dijon ont un statut précaire "Tout dépend des domaines enseignés. En musicologie, on compte 70 % de vacataires" précise Florian.

Les 250 étudiants de sociologie de Dijon sont donc privés en partie de cours, mais les grévistes assurent avoir leur soutien. Ce que confirme Lucie Besnier, une étudiante en 3° année "On découvre leurs conditions de travail, et on trouve cela injuste. Bien sûr qu'il faut se mobiliser pour se faire entendre. Tout cela nous concerne, certains d'entre nous envisagent aussi de faire une thèse ou de rejoindre le monde universitaire, et prendre conscience de cette précarité pourrait remettre notre choix en question."

Le résultat d'un plan d'économies forcées ?

Du côté de la présidence de l'Université de Dijon, on ne condamne pas cette grève. "C'est un mouvement que l'on comprend" précise Stéphane Tizio, professeur d'économie et vice président en charge des Ressources Humaines. "Il découle d'un plan de retour à l'équilibre financier qui a été imposé de 2017 à 2020 à l'équipe qui nous a précédé. En 3 ans, nous avons du supprimer 60 postes tous métiers confondus. Nous réclamons aujourd'hui nous aussi plus de moyens, car l'université est sous-dotée par rapport à ses besoins. Cette grève peut appuyer ce message auprès des autorités académiques et de l'Etat."

Reste-il des marges manœuvres locales ? Notamment la création du fameux poste d'ATER réclamé en sociologie ? "On a des demandes de toutes parts, reconnait Stéphane Tizio, les arbitrages se font en fin d'année universitaire (mai-juin). Pour la dernière session, nous avons pu créer 7 postes pour les Sciences Humaines, mais le poste réclamé en sociologie a été classé en 13° position sur 15 demandes formulées."

Les enseignants vacataires sont bien décidés à tenir leur grève dans l'espoir d'être entendus au plus haut niveau. En attendant, ils ont reçu le soutien de leurs collègues titulaires et d'étudiants qui ont mis la main à la poche via une cagnotte en ligne. La somme sera partagée pour leur permettre de poursuivre leur parcours universitaire.

( * Les prénoms ont été modifiés à la demande des intéressés.)