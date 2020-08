A Dijon, la rentrée scolaire sans se toucher et sans bisous

Pas de masques de protection pour les jeunes enfants, mais cette rentrée scolaire reste placée sous le signe des gestes barrières et des distances sociales. On vous explique ici ce qui est demandé aux élèves et aux parents.

Ce sera une rentrée sans embrassades. Le port du masque ne s'applique pas pour les élèves avant la 6°, mais avec la reprise de l'épidémie , les gestes barrières sont maintenus dans toutes les écoles.

"Ce sera notre troisième rentrée avec de telles consignes, tempère Armelle Morlet est la directrice de l’école élémentaire du groupe scolaire Petit Bernard, (Il y a eu le déconfinement le 11 mai , puis une reprise plus générale le 2 juin). Ce troisième protocole sanitaire s’allège, tous les adultes porteront des masques et il faudra garder une distance d'un mètre entre les enfants dès que cela est possible. On réclame toujours le lavage des mains et on va éviter les grands regroupements importants. On aura donc plusieurs temps de recréation pour éviter que tout le monde soit dehors en même temps. Notre école élémentaire accueille 150 enfants."

Les adultes ont plus peur que les enfants-Nadia Gandrey, directrice d'ecole maternelle

Chez les tous petits la situation est un peu différente. "On ne nous impose pas que les enfants ne se touchent pas, commente Nadia Gandrey la directrice de l'école maternelle du groupe scolaire Petit Bernard. Par contre on va leur apprendre se laver les mains. Mais ça on l'a déjà fait au mois de juin avec des petites vidéos, et ça marche très bien. Je ne suis pas très inquiète, ce sont plus les adultes qui ont peur."

"Chacun dans sa bulle" les gestes barrières expliqués aux plus petits © Radio France - Olivier Estran

"Le plus compliqué va être d'éviter le brassage entre les parents et les enfants. Ça me semble difficile de laisser les parents à la porte de l’école. Généralement, ils accompagnent leurs enfants dans la salle de classe pour la première rentrée. On va sans doute devoir échelonner, pas tous les parents en même temps , mais leur réserver un temps de dix minutes par petits groupes. On va s'organiser comme ça."