A Dijon, les professeurs du lycée Hyppolyte-Fontaine sont excédés par les incivilités

A Dijon, il n'y a pas eu cours mardi après-midi au Lycée Hyppolyte-Fontaine. Les professeurs ont pris cette décision radicale pour protester contre des incivilités de plus en plus récurrentes dans l'établissement.

Il y a tout d'abord, ce qu'on pourrait parler appeler l'incivilité "classique" qui va des crachats au vandalisme des locaux comme du matériel, ou encore le non respect du règlement intérieur. Mais, il y a également des incivilités plus graves comme les "insultes" voir "des menaces physiques" expliquent les enseignants Et ce n'est pas de la part d'un élève mais visiblement, c'est le comportement adopté par plusieurs élèves de l'établissement.

La réaction des professeurs.

Une enseignante du lycée Hyppolite-Fontaine confie que "c'est une première puisque la réaction a été collégiale", autrement dit, ce sont quasiment tous les professeurs qui sont excédés par cette situation. Ils se sont réunis mardi après-midi pour évoquer le problème. Il n'y a pas eu de cours. Et le lendemain, mercredi, la journée a débuté par une autre assemblée générale pendant deux heures. Les cours n'ont repris qu'après.

Que demandent les enseignants ?

Ils demandent d'abord le respect, pour eux comme vis à vis des élèves dont certains sont aussi victimes. Tous refusent "que la violence et les incivilités se banalisent." .Ils devraient d'ailleurs faire le point dans une nouvelle assemblée générale dès la rentrée, puisque les vacances de la Toussaint débutent ce samedi 21 octobre dans l'académie de Dijon. La direction de l'établissement indique chercher à "identifier tous les auteurs de ces incivilités. » Elle expliquait cette semaine souhaiter « aller au-delà du côté répressif et travailler sur la prévention de tels comportements. »

Des consignes de l'éducation nationale très diluées.

D'une école à une autre, on n'a pas le même "seuil de tolérance" pour dire si le "climat scolaire" est dégradé. De plus, la "prévention des violences", là aussi, varie d'un enfant à un autre et d'un milieu social à un autre. Dans tous ces domaines, il existe pléthore de circulaires. Le guide de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République de juillet 2013 prévoit que « La sécurité et, de façon plus précise, les conditions d’un climat scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles et les établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-être et l’épanouissement des élèves mais elle prône "une action de long terme et non une approche uniquement sécuritaire qui n’est pas suffisamment efficace ». En clair, le conseil de discipline et l'exclusion ne sont pas les bonnes solutions