A Dijon "On ne réalise pas qu'on est déjà en grandes vacances !"

La cloche a sonné et c'est la liberté, mais cette fin d'année scolaire laisse un drôle de goût à des petits dijonnais. Certains avaient retrouvé le chemin de l'école il y'a tout juste deux semaines, et auraient même bien joué les prolongations.

"Je suis à la fois triste et content" résume Nils, 8 ans. "Triste parce que je ne vais plus voir mes copains, et heureux parce que je vais pouvoir partir en vacances à Nice."

Pour ce dernier jour d'école, les élèves de l'école primaire Paulette Lévy à Dijon ne sortent pas comme des fusées, mais prennent le temps de savourer ces derniers moments avec leurs amis. Il y a cette année un drôle de sentiment d'inachevé, car certains ont retrouvé leurs salles de classes il y a tout juste deux ou trois semaines.

"Ça fait bizarre parce que la moitié de l'année a été enlevée à cause du coronavirus. Du coup, on a quasiment pas travaillé, il y avait des rattrapages, mais c'était au final une année assez cool" note Apolline.

Lyna s'apprête a passer en CM2

"On aurait voulu rester plus longtemps"

"C'est bien, mais on aurait voulu rester plus longtemps" assure Lyna qui achève son année de CM1, "Pendant le confinement , c’est comme si le temps s’était arrêté, on a moins vu la maîtresse que lors d'une année normale. On réalise pas que ce sont déjà les grandes vacances. "

"J'ai malgré tout le sentiment d'avoir progressé, mais moins que les autres années. Et puis il y a des matières comme les arts visuels où on ne pouvait pas tous être ensembles."

"Par contre ce qui était pénible, c’est de devoir se laver les mains tout le temps. On entrait en classe, on se lavait les mains, on sortait de classe on se lavait les mains ! Y'avait pas une minute sans se laver les mains.. là ce sont les vacances, je vais aller voir de la famille à Paris, et puis passer deux semaines en camping."

Lyna rêve de devenir plus tard "médecin pour les animaux." On lui souhaite, comme à tous les petits Bourguignons, de très belles vacances. Profitez-en bien, la rentrée ce sera le 1er septembre.