A Dijon, pas de grand suspens dans l'attente des résultats du Bac

Les résultats officiels du Bac sont dévoilés ce mardi matin. Cette année, le diplôme se joue sur la moyenne des deux premiers trimestres et la plupart des candidats ont la certitude de connaître leur résultats. Est-ce pour autant un Bac au rabais ? On leur a posé la question.

Alors tu l'as ou pas ? Chaque année, la publication des résultats du bac est un moment fort en émotions, entre cris de joie et pleurs dans les bras des copains ou des parents. Cette fois-ci , l'ambiance promet d'être beaucoup plus calme. La liste des admis va bien être affichée dès 9 heures aux grilles des lycées, mais la plupart des candidats ont le sentiment d'être fixés depuis longtemps sur leur sort.

A cause de l'épidémie de Coronavirus, pas d'examens sur table. Le diplôme se joue cette année sur la moyenne des deux premiers trimestres. Alors plus facile ou plus injuste ?

"Pour moi, il n'y a pas de surprises, explique Charlotte en Terminale ES "Economique et sociale", normalement j'ai la mention Assez Bien, j'ai l’habitude de travailler toute l'année, mais d'autres se reposaient surtout pour passer un examen à la fin de l'année. Le confinement a crée beaucoup de discriminations. Au sein de ma classe par exemple, certains n'ont pas Internet, donc je trouve que c'est une bonne chose qu'on soit indulgents dans ce temps de crise."

"Les gens qui ont galéré se retrouvent punis" - Lou, sans doute au repêchage

"Moi j'avais un peu moins de 10 de moyenne, avec l'harmonisation des notes, je me retrouve avec 10 et demi, détaille Lou qui évolue dans la même filière, mais je ne sais pas si je l'ai ce Bac , car j'ai des points de retard, alors je ne sais pas si les profs seront assez indulgents pour le donner à 9 de moyenne. Les gens qui ont galéré se retrouvent punis, et même si on a donné de notre personne pendant le confinement, ça ne fait rien, c'est un peu injuste."

"Je ne vais pas me déplacer pour voir les résultats. Il n y a pas de suspens." - François-Vincent, certain de son diplôme

Sur la place Darcy à Dijon, François-Vincent, Chloé et Arnaud profitent du soleil. Plutôt détendus, les trois amis en Terminale Technologique au lycée Saint-Joseph ont le sentiment d'avoir le Bac en poche. "Est-ce que c’était plus facile comme ça ? Difficile à dire, analyse Chloé, puisqu'on a jamais passé le véritable examen. Après ça dépend des lycées. Certains sont plus sévères dans leur notations, mais bon je pense oui qu'ils le donnent plus facilement."

"Nous cette année, ils nous ont arrondi nos notes au point supérieur, forcement pour avoir le Bac ça aide beaucoup, sourit Arnaud. On devait être la dernière promotion a passer des examens avant de jouer le Bac sur contrôle continu, alors oui, on pensait déjà qu'ils allaient être plus cléments avec nous et plus facilement nous l'accorder. Moi j'ai fait mes calculs, je passe limite, mais je sais que je l'ai. C'est plutôt ma famille qui est angoissée."

Du coup, les copains vont ils se lever tôt ce mardi matin pour être à 9h devant les grilles de leur lycée ? "Aller voir si je l'ai eu ? rigole François-Vincent , Ah je ne sais pas, je vais surement faire ça chez moi. Me déplacer pour savoir que je l'ai, il n y a pas de suspens. C'est pas vraiment excitant, il n y a pas d’intérêt." L'an dernier déjà près de neuf candidats sur dix avaient décroché leur bac dans l'Académie de Dijon: 89;7 % de réussite, c'est quasiment un point et demi de plus que la moyenne nationale.