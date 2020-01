A Dijon, une enseignante au lycée Hippolyte-Fontaine lutte contre le décrochage scolaire

Au lycée Hippolyte-Fontaine à Dijon, une équipe d'enseignants a peut-être trouvé la "formule magique". A la tête de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, Carine Montrésor donne chaque semaine et depuis dix sept ans des cours à une dizaine d'élèves en rupture avec le cursus scolaire.

15 heures ce mardi, assis autour d'une table disposée en U, Paul, Alicia, Charlotte et leurs camarades écoutent attentivement, l'enseignante. A raison de deux jours par semaine, les jeunes suivent les cours de mercatique (marketing), de droits et de management. La différence avec une classe traditionnelle, c'est que les jeunes travaillent ici en petit groupe. Leur professeur peut donc les suivre individuellement.

Les élèves pensent beaucoup de bien des cours dispensés par Carine Montrésor et l'équipe d'enseignants de la MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire), et pas seulement parce qu'ils n'ont cours que deux jours par semaine. Paul est en ES. Il triple sa terminale. C'est sûr, cette année c'est la bonne, à condition d'être un peu plus assidus.

100 % de réussite au baccalauréat

Quand ils n'ont pas cours, les élèves de terminale sont en service civique. Une manière de les responsabiliser pour Carine Montrésor. A la question, auront-ils leur bac au mois de juin ? leur enseignante est formelle : oui, car au lycée Hippolyte Fontaine à Dijon, le taux de réussite des décrocheurs scolaires au baccalauréat est de 100 %.

