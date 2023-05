A Epinal, des "bancs des copains" pour permettre aux élèves seuls de se faire des amis

"On a écrit les mot 'ami' ou 'amour'", explique Aïcha, l'une des décoratrices de ce "banc des copains", tout juste inauguré ce mardi à l'école élémentaire Louis Pergaud d'Epinal. Cet établissement fait partie des 10 écoles spinaliennes retenues pour installer ce dispositif permettant de rapprocher les enfants se sentant seuls avec des camarades. Concrètement : un enfant isolé pourra s'asseoir dessus et charge aux autres de venir eux-mêmes à sa rencontre.

Permettre de repérer

Clairement, les élèves de cet établissement sont ravis de cette initiative et déjà prêts à la faire vivre. "Je vais être bien plus vigilante et surveiller. Si quelqu'un s'assoit, je viendrai lui demander s'il ne veut pas jouer avec nous", explique Kelsi, en classe de CM1. "C'est bien et il est magnifique", se réjouit à côté l'un de ses camarades.

Le banc a déjà trouvé des fans ! © Radio France - Arthur Blanc

"Ça peut être un outil de repérage d'élèves qui auraient une utilisation du banc trop régulièrement et permettre d'agir avec eux", détaille Christophe Moncozet, le directeur, estimant que ce banc facilitera donc aussi la tâche des encadrants. Quelques mois après l'affaire Lucas à Golbey, juste à côté, la Ville estime que c'est également un bon outil pour lutter contre le harcèlement scolaire. "C'est un outil qui doit permettre d'accompagner ceux qui se sentent discriminés ou harcelés. C'est un signe d'alerte", répond le maire Patrick Nardin qui garnira de banc des copains 13 écoles supplémentaires l'année prochaine.