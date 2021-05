A Etupes, les élèves de primaire déjà formés aux outils numériques

Dessine-moi... une maquette 3D ! C'est l'atelier du jour dans cette classe de CM1-CM2 de l'école primaire d'Etupes, dans le Doubs. Dans le cadre du programme E-Perischool, piloté par Numerica, qui a remporté l'appel à projet national Territoire d'Innovation en 2018, près de 800 élèves de primaire du Grand Belfort et de l'agglomération de Montbéliard sont formés aux outils numériques, comme le code ou l'initiation aux composants électroniques.

Pour la petite Rebecca, "des fois c'est compliqué et des fois c'est facile parce qu'on s'y habitue vite". C'est justement tout l'enjeu, explique Jean-Marie Fino de Numerica qui pilote le projet. "Les enfants n'ont pas de barrière psychologique. Ils voient comment ça marche et ils font de la réplication de ce qu'ils ont vu. On s'aperçoit que le terrain d'acculturation est beaucoup plus favorable avec des enfants qu'avec des adultes." L'autre enjeu, c'est d'encourager la féminisation de ce secteur. "Au niveau des études dans le numérique, il y a un gros déséquilibre entre les filles et les garçons. Donc l'idée, avec cette acculturation, c'est d'asseoir cette base pour qu'on ait autant de filles que de garçons qui s'orientent vers cette technologie", poursuit Jean-Marie Fino.

Les porteurs du projet réfléchissent maintenant à élargir ces ateliers et les proposer dans les collèges et les lycées.