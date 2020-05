A Fenouillet, le Covid et la campagne électorale perturbent la réouverture des écoles.

L'école Piquepeyre fermée pour cause de covid a pu rouvrir ce lundi. En revanche, les autres groupes scolaires sont fermés victimes semble-t-il de la bataille électorale entre le maire sortant et la nouvelle équipe. Près de 600 élèves sont toujours à la maison.

La semaine dernière, l’école Piquepeyre de Fenouillet au nord de Toulouse a du fermer parce qu’un des agents de nettoyage a été atteint par le covid. L’Atsem a été mis en quatorzaine dès le 30 avril, cette personne n’avait pas été en contact avec les enfants et les autres agents, isolés aussi, ont été testés négatifs. Après désinfection, l’école a donc pu rouvrir ce lundi 18 mai.

A Fenouillet, seuls les enfants de soignants ont classe

L'école Piquepeyre n’accueille que des enfants de soignants depuis le confinement. Pour les deux autres groupes scolaires de Fenouillet, le protocole sanitaire était prêt, validé par l'inspection d'académie selon les parents d'élèves, mais les classes sont toujours fermées, victimes apparemment de la campagne électorale. Ici le contexte est tendu, le maire sortant Gilles Broquère conteste sa défaite et fait notamment partie de l'association de maires "50 millions d'électeurs" qui réclame la réorganisation du scrutin. Un maire sortant battu et une nouvelle équipe qui n’est pas encore en place. "Le protocole était en place les écoles pouvaient rouvrir le 12 mai mais le conseil municipal a voté contre raconte Aurélie Labat, la présidente de l’association autonome des parents d’élèves de Fenouillet La nouvelle équipe parce qu'elle n'avait pas les détails du protocole, mais d'autres ont voté contre parmi l'équipe actuelle"

Aujourd'hui on a les mains liées. Aurélie Labat, présidente de l'AAPEF

Résultat : quasiment 600 petits Fenouillétains sont à la maison. Pas facile à gérer pour les parents, nous dit Aurélie Labat : "Il y a beaucoup de parents qui attendent la réouverture pour des raisons professionnelle, économique ou psychologique. Mais aujourd'hui on a les mains liées. Cela aurait été plus simple que l'on nous dise ça rouvre ou pas, là on nous dit peut-être le 25 mai si le conseil municipal se réunit et vote... En attendant, les parents s'organisent".

En fonction de la date d’installation de la nouvelle majorité, les parents d’élèves de Fenouillet espèrent une réouverture des écoles la semaine prochaine ou début juin. Ce lundi, ni la mairie, ni l’académie n’ont donné suite à nos appels.