A Fondettes, une école lance une cagnotte participative pour financer une classe flexible

Vous connaissiez sans doute les plateformes collaboratives, les cagnottes sur internet dans lesquelles on vous demande de participer financièrement à un anniversaire ou à une cause en particulier ? Voici une cagnotte d'un genre nouveau, agréée spécialement par l'Education nationale ! "La Trousse à projets" est mise à disposition des établissements scolaires pour qu'ils puissent faire financer leurs projets par des particuliers ou des entreprises. Projets qui, sinon, n'auraient pas pu être pris en charge par leur ministère.

Vers une classe flexible à la rentrée prochaine

A Fondettes, l'école Françoise Dolto a décidé de s'emparer de cette possibilité ! Depuis ce mercredi, elle a lancé une cagnotte sur cette plateforme. L'idée, c'est de financer à la rentrée une classe flexible pour les CP/CE1. Il s'agit d'adapter la classe à des élèves qui ont de plus en plus de mal à rester assis, et on ne parle pas là seulement des hyperactifs. "On voit qu'ils ont un besoin de mouvement au naturel que l'on ne peut pas satisfaire en les laissant assis à leur table toute la journée", explique Emilie Bornet, enseignante en CP à l'école Dolto. "Cela se manifeste par des chaises qui se balancent, du matériel scolaire qu'on a besoin de toucher, de manipuler, et puis une certaine nervosité aussi que l'on ressent".

Bientôt des vélos-pupitres à Fondettes

D'où le besoin de disposer d'une classe flexible. En clair, il s'agit d'acheter du matériel qui va permettre aux enfants d'être moins statique au cours de la journée. Une partie a d'ailleurs déjà été acquise par l'école. "Par exemple, des élastiques que l'on fixe aux pieds de chaise ou de table, et qui permettent de bouger les pieds, des galettes de chaise qui permettent également le mouvement sur la chaise. Et puis il y a le mobilier qui est plus coûteux", détaille Emilie Bornet.

Et qui fait donc l'objet de cet appel aux dons. Cela pourra permettre l'achat de vélos-pupitres, de bureaux inclinés ou en hauteur. "On pourrait monter ce projet, parce que la mairie de Fondettes est très à l'écoute", reconnait Magali Le Rolland, la directrice de l'école Dolto. "Mais du coup, ce serait dans une temporalité plus longue". Avec des budgets votés seulement l'année d'après en effet. L'école Dolto aimerait de son côté disposer de sa classe flexible pour la rentrée prochaine.

Des dons déductibles des impôts

Cette cagnotte pour l'installation d'une classe flexible à Fondettes dès la rentrée prochaine est à retrouver sur le site de la Trousse à projets pendant 60 jours. Comme tout don, il est déductible de impôts à hauteur de 66%. L'idée, c'est aussi que ça puisse intéresser au-delà du cercle de l'école.