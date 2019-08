A Granville, c'est la toute première rentrée à l'école Simone Veil

Granville, France

Granville a désormais trois écoles : Docteurs Lanos, Jules Ferry et Simone Veil. Le tout nouveau groupe scolaire, sorti de terre ces 18 derniers mois dans le quartier Saint-Nicolas, est prêt pour la rentrée. C'est un projet d'un peu plus de sept millions d'euros.

La nouvelle école compte 4 classes de maternelle et 7 classes d'élémentaire. © Radio France - Lucie THUILLET

Cette nouvelle école, qui compte 11 classes et qui s'apprête à accueillir 243 élèves pour cette rentrée, remplace Jean Macé et Pierre et Marie Curie, deux écoles jugés vétustes par la municipalité.

L'école Simone Veil sera inaugurée officiellement samedi 31 août. Ici, Dominique Baudry, la maire de Granville, avec Elise Fleury directrice du servcie éducation © Radio France - Lucie THUILLET

L'heure est aux dernières finitions dans le grand bâtiment en bois avant l'arrivée des élèves. Ils pourront visiter l'école avec leurs parents ce vendredi 30 août de 16h30 à 18h30. Elle sera inaugurée samedi matin et ce sera suivi dans l'après-midi de portes-ouvertes pour tous de 14h à 18h.