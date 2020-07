À Grillon, on pourra suivre des études supérieures à distance dès le mois de septembre

Dans la lignée du télétravail, les études à distance ont de beaux jours devant elles. À Grillon, dans l'Enclave des Papes (Vaucluse), le campus connecté Hauts de Provence ouvre ses portes à la rentrée de septembre, comme une quarantaine d'autres établissements en France. Il va permettre aux néo-bacheliers ou à ceux qui souhaitent reprendre leurs études de le faire tout en restant dans leur région d'origine. L'idée, c'est d'inciter à étudier tout ceux qui n'ont pas envie ou ne peuvent pas s'installer dans les grandes villes universitaires. Ils pourront ainsi décrocher des BTS, licences ou masters.

L'université française sur le point de se métamorphoser

C'est l'association "Espace Maison Milon" qui porte le projet, appuyé par la communauté de communes. Son président, Bernard Grossat est persuadé que comme le télétravail, les études à distance vont trouver un large public : "un certain nombre de jeunes ont du mal à se déplacer, à cause de difficultés financières, familiales ou sociales. Il n'est pas facile à 18 ans de quitter son domicile familial et se retrouver dans une grande ville universitaire. Par ailleurs, le milieu universitaire va faire sa révolution en enseignant en partie en distanciel en partie en présentiel".

Depuis le campus connecté, vous pourrez commencer un diplôme classique : philo, langues, droit ou socio, mais aussi des plus originaux comme l'aromathérapie, la criminologie ou la mécanique des fluides. Le site de la fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, la FIED, répertorie toutes les formations existantes. Les étudiants seront inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, à Caen, Lille ou Paris par exemple, mais restent en Provence.

Un accompagnement personnalisé

Ces études à distance s'adressent à des néo-bacheliers pas encore prêts à quitter le nid familial, à des étudiants aux maigres ressources ou à des adultes qui veulent reprendre leurs études ou changer de carrière. Ils auront l'obligation de venir régulièrement sur le campus, équipé de plusieurs salles, d'ordinateurs et de la fibre. Les examens auront lieu soit sur place, soit à l'université. Les étudiants seront accompagnés par des tuteurs, chargés notamment des cours de méthode.

Pour l'heure, ils sont 7 ou 8 à s'être manifestés. Objectif : 12 inscriptions pour la rentrée, une quarantaine dans les années à venir. Les étudiants ne payent que l'inscription à leur formation, rien de plus au Campus connecté. Celui-ci bénéficie d'une dotation de l'Etat de 50.000 euros par an pour les cinq prochaines années. Pour vous inscrire, la Maison Milon est ouverte le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Des portes ouvertes auront lieu le vendredi 24 juillet toute la journée.