Guéret : comprendre le chien pour ne pas se faire mordre

Comment savoir si un chien est sur le point de vous mordre ou peut être caresser ? C'est peut-être évident pour vous, adulte (et encore) mais pas forcément pour un enfant. Une association de médiation culturelle grâce au chien existe en Creuse, et pendant ces vacances de février, elle est intervenue à l'espace Fayolle à Guéret. Un groupe d'enfants de 6 à 7 ans ont pu apprendre à décoder les principaux signes du langage corporel du chien.

Françoise Capazza, co-fondatrice de Bêtement Culturel, a d'abord capté l'attention de son jeune public avec des images et des photos, et n'a pas hésité à remonter le fil du temps jusqu'à la Préhistoire. Le but : faire comprendre aux enfants que le chien a des instincts de chasseur, de gardien, mais aussi des émotions comme les humains et qu'en observant son comportement, on peut les deviner.

Pour établir le contact et demander au chien s'il veut bien se laisser caresser, Jules tend son poing vers lui © Radio France - Valérie Menut

De la théorie, l'animatrice est passée à la pratique, avec son compagnon à quatre pattes, Pymouss. Franc succès auprès des enfants, qui ont ainsi appris à "parler" au chien. Jules, 7 ans, a bien retenu la leçon : « Il faut demander l’autorisation au chien avant de le caresser. Pour ça, on tend son poing vers lui, et si le chien vient, c’est qu’il accepte et on peut le caresser». Mais pas n'importe où. Les enfants ont aussi appris qu'un chien qu'on ne connaît pas se laissera caresser "sur la poitrine, les flancs et le dos détaille la petite Joséphine, on ne lui touche pas la tête".

Ecoutez le reportage ici Copier

Demander l’autorisation au chien, ne pas courir, ne pas bouger

Joie, surprise, colère, dégoût, tristesse, peur, Françoise Capazza a passé toutes les émotions du chien en revue et expliqué aux enfants comment réagir. "Par exemple, quand un chien a peur, il a la queue entre les pattes, il ne faut pas l'approcher pour qu'il ne se sente pas attaqué, sinon il peut nous mordre" explique Samuel, qui a aussi retenu que quand "un chien vers vers nous, il ne faut plus bouger et regarder ses pieds ».

Françoise Capazza apprend aux enfants à associer les émotions aux comportements du chien grâce à des dessins © Radio France - Valérie Menut

Françoise Capazza affirme qu’en général « 65% des enfants ne savent pas décrypter le langage du chien. Mais après avoir participé à cet atelier, ils ne sont plus que 17% à ne pas savoir faire la différence entre un chien stressé et un chien heureux ».

L'association "Bêtement culturel" intervient dans tout le département (également auprès des EHPAD par exemple). Concernant les enfants, elle aimerait intervenir dans les écoles où le programme scolaire inclue désormais le respect des animaux