A Guéret les enfants dès deux ans apprennent le vélo

L'association cycliste Creuse Oxygène propose tous les mercredis et samedis des cours de "Baby Bike"sur le terrain de BMX de Guéret, une initiation au vélo réservée aux enfants de deux à six ans.

Guéret, France

Si on n'oublie jamais comment monter à vélo, certains réflexes s'apprennent, et de préférence dès le plus jeune âge. L'association Creuse Oxygène qui organise notamment des cours de BMX propose également du "Baby Bike" pour les plus petits. Les cours ont lieu les mercredis et samedi sur le terrain de BMX de Guéret.

Les enfants réalisent des parcours au milieu de plots, passent sur des dos-d'âne pour apprendre à se diriger, et surtout les bons réflexes : regarder devant soi ou encore freiner avec les poignets et non les pieds.

Les séances durent une heure en présence des parents. Les enfants doivent venir équipés de leurs vélo ou de leur draisienne (vélo sans pédales), et un casque. L'utilisation du vélo à petites roues est en revanche vivement déconseillé. L'inscription coûte 100 euros l'année.