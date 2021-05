À Hauteur d'Enfant : un conte pour enfant écrit par Ilão, 11 ans

Les enfants ont des choses à nous dire. Écoutons-les ! La chronique À Hauteur d'Enfant est diffusée chaque dimanche à 8h15 et à tout moment sur francebleu.fr et sur l'appli France Bleu.

Le bûcheron et le dragon, un conte d'Ilao

Ce matin, Ilão, élève de CM2 à l'école Winston Churchill à Montpellier, nous raconte le conte qu'il a écrit.

C'est l'histoire d'un bûcheron et d'un dragon.

Conte créé et lu par Ilão Salvadori Kiss.

Le bûcheron et le dragon

Il était une fois un bûcheron qui vivait dans la forêt. Un jour, le bûcheron, très fatigué, rentra chez lui.

Alors qu'il traversait le pont, il fit tomber sa hache dans l'eau. Il vit un énorme dragon sortir de l'eau.

- C'est toi qui a fait tomber cette tache sur ma tête, misérable crapaud ? cria le dragon.

- Majesté, ce n'était pas moi.

- Menteur. Je t'ai vu, tu vas payer pour ça.

Et aussitôt, le dragon attrapa le pied du bouchon et le tira au fond du lac. Le bûcheron se réveilla dans le château du dragon.

- Maintenant, tu es mon serveur et tu travailleras pour moi ! Tu feras le ménage, la cuisine et tu nettoieras les écuries.

Ainsi, le bûcheron travailla à longtemps dans le château. Il finit par rencontrer la princesse qui avait été enlevée par le dragon. La princesse était très belle et très gentille. Le bûcheron tomba aussitôt amoureux d'elle.

Après sept ans de travail, le dragon convoqua le bûcheron dans la salle du trône.

En entrant dans la salle, le bûcheron fut émerveillé par la richesse des décorations. Il y avait des tableaux encadrés en or, des armures en or et au milieu, le dragon, assis, sur un trône couvert de diamants. Devant le dragon, il y avait une table avec quatre haches.

La première hache était en fer, la deuxième en argent, la troisième en or et la quatrième en diamant.

- Laquelle de ces quatre haches as-tu fais tomber sur ma tête ? demanda le dragon.

Le bûcheron réfléchit, si je mens encore une fois au dragon, Il va me garder encore longtemps. Il faut que je dise la vérité.

- C'est celle en fer votre Majesté ! répond le bûcheron.

- Très bien! répondit le dragon, tu as appris que le mensonge ne paie pas. Je vais te libérer maintenant et pour ton travail je te donne la main de la princesse en mariage et la hache en diamant.

Le bûcheron remercia le dragon. Lui et la princesse s'assirent sur le dos du dragon qui les ramena jusqu'à la surface du lac.

Ils se sont mariés avec l'argent qu'ils ont gagné en vendant la hache.

Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.

Le bûcheron et le dragon, un conte créé et illustré par Ilão salvadorix Kiss - Claire Moutarde