À Hauteur d'Enfants : "Ces quatre jours d'atelier radio, c'était formidable ! "

La chronique À Hauteur d'enfants vous fait vivre le tout 1er festival sonore pour le jeune public qui s'est déroulé du 4 au 7 novembre 2021 à la Halle Tropisme. Une proposition de France Bleu Hérault avec des ateliers radio, des installations plastiques et sonores et des conférences autour de la radio et du son pour les enfants et les adolescents.

Claire Moutarde a animé un atelier radio pendant quatre jours. Une vingtaine d'enfants ont appris à faire des reportages. Mais elle n'était pas seule. Valentin Bertrand, journaliste en apprentissage à Radio France l'a accompagnée ainsi que Morgane Guiomard, journaliste à France Bleu Hérault et Lou-ann Le Roux. Valentin Bertrand a une petite particularité. Il est malvoyant. Sacha, 13 ans, a voulu l'interviewer.

Pour faire un reportage, il faut poser des questions, puis faire le montage. Mais c'est quoi le montage ? Sacha a suivi cette étape avec Simon et Valentin. Ils montent une interview réalisée par Noor et Maïssa d'Agnès Mullor, animatrice à France Bleu Hérault.

Ah la radio ! Ceux qui y travaillent sont passionnés, tout autant que ceux qui l'écoutent. Paolo, 13 ans, a interviewé Benoit Califano, directeur de l'ESJ Pro, l'école de journalisme de Montpellier, qui, pendant le festival À hauteur d'enfants, a présenté une conférence sur ce média qu'il aime tant, personnellement.

La radio a toujours su s'adapter et évoluer, à commencer par la technique. Le festival France Bleu À hauteur d'enfants à la halle tropisme proposait une exposition historique de matériel radio. C'est Matéo, 16 ans qui nous la présente.

Une table de mixage à disposition d'un jeune visiteur de l'exposition de matériel radio © Radio France - Claire Moutarde

Tous ces beaux reportages réalisés par les journalistes junior ont été réalisé pendant les quatre jours de l'atelier radio. Qu'ont retenu nos jeunes journalistes, enregistreurs et micros en main et casques aux oreilles de leur expérience ? C'est Sacha (un autre Sacha !) qui leur a posé la question.

Matéo, journaliste junior de l'atelier radio, est interviewé par Philippe Montay, animateur à France Bleu Hérault © Radio France - Claire Moutarde

