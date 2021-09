A Hem, on veut mélanger filles et garçons à la recré

Quelques heures après leur rentrée en classe ce jeudi 2 septembre au matin, les élèves pourront profiter d'une pause de quelques minutes, dehors, dans la cour de récréation. Mais dans les écoles Saint Exupéry et de Lattre de Tassigny, à Hem dans la métropole lilloise, la cour ne sera pas tout à fait la même cette année. Elle sera "dégenrée".

Sous ce mot aux allures barbares se cache en fait la volonté de la ville de Hem et de son maire Francis Vercamer de faire en sorte que chacun, fille comme garçon, se sente bien dans ce moment de convivialité qu'est sensé être la récréation. "La mixité est beaucoup sur le papier mais peu dans la réalité sur les cours de récréation. Les filles sont avec les filles, les garçons avec les garçons", résume l'édile. En 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes expliquait que _"_20% des garçons occupe 80% de l'espace de la cour de récréation pour jouer au football."

Des "bancs de l'amitié" pour rapprocher filles et garçons

Alors dans ces deux écoles de Hem (mais à terme dans les groupes scolaires que compte la commune), on a supprimé un but de football sur les deux existants, on a augmenté le nombre d'espaces verts et on a ajouté des bancs, appelés d'ailleurs "bancs de l'amitié". "On a voulu partager les différents espaces de manière plus mixtes, pour que garçons et filles puissent jouer dans des espaces communs et non séparés comme avant.", explique Véronique Six, directrice du département éducation de la ville de Hem. Les travaux sur les deux écoles ont coûtés au total 75 000 euros.

Même si pour certains garçons, jouer au football avec un seul but ne semble pas idéal, Lucas acquiesce : "Pour moi les filles elles ont droit de venir jouer, la cour n'est pas qu'aux garçons !".