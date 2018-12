A Ifs, l'école Jean Vilar forme des "enfants vigilants"

Ifs, France

Reconnaissables à leurs gilets de signalisation et leur talkie-walkie, les enfants vigilants alertent les adultes quand un conflit a lieu. Après avoir suivi deux petites formations, notamment pour discerner le fait de "rapporter" et de "signaler", les volontaires s'inscrivent sur un planning pour être enfant vigilant. Depuis plus d’un an, 4 élèves se relaient chaque midi.

Prévenir du harcèlement scolaire et de l’isolement

Des conflits quotidiens aux conflits plus violents, les enfants vigilants alertent les adultes à la naissance d’un problème. Anne Hervé, coordinatrice périscolaire sur l’école Jean Vilar explique :

Dès qu’une situation les interpellent, ils nous alertent avec le talkie-walkie. Grâce à ce projet, ils deviennent plus autonomes et arrivent à gérer des conflits eux-mêmes. Dans la cour, le climat est plus serein et sécurisant ».

Les élèves se sont montrés très intéressés par le projet. Ils sont environ une quarantaine à s’investir, sur 100 enfants déjeunant à la cantine.

Cléo, Faustine, Eyshila et Asra, 4 enfants vigilants © Radio France - Léa Dubost