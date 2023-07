A Joigny, le SpaceBus vous emmène vers l'infini et l'au-delà

Quoi de mieux qu'une expérience immersive pour se retrouver à la tête d'un vaisseau spatial ? A Joigny, le SpaceBus permet à tous les passionnés d'astronomie de se retrouver à la tête d'un vaisseau spatial, le temps d'un petit quart d'heure. L'occasion d'appuyer sur des boutons, de pousser certains interrupteurs !

Une expérience immersive

Le but ? Offrir aux visiteurs une immersion totale dans ce cockpit. Un cockpit qui, pour être encore plus ludique, prend la forme d'un escape-game, explique Aude. Elle fait partie de l'association SpaceBus France, et a participé à son élaboration.

"Vous incarnez un membre de l'équipage d'un vaisseau spatial qui part de la base lunaire pour aller sur Mars et on espère que tout se passe bien, sauf qu'un astéroïde arrive sur le chemin et endommage le vaisseau. Ça dure une quinzaine de minutes et il va falloir activer les moteurs de secours, désactiver l'hydrogène, activer toutes sortes de boutons pour pouvoir retrouver de la puissance et retrouver l'élan pour que le vaisseau puisse revenir sain et sauf" explique-t-elle.

Une expérience qui peut être également très ludique pour les enfants, poursuit-elle. "On touche des boutons qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'habitude, d'avoir tous ces voyants qui s'éclairent. C'est quelque chose qui leur plaît énormément" conclut-elle.

Pour plus de sensations fortes, un escape-game mis en place

A l'intérieur de cette caravane, il fait sombre. Des boutons et interrupteurs tapissent les murs et deux grands écrans sont placés à l'avant. Quatre à six personnes peuvent participer et résoudre le plus rapidement possible la situation.

L'association SpaceBus France travaille sur un autre scénario, cette fois un peu plus adulte et voudrait le mettre en place le plus rapidement possible.