A l'AFPA de Limoges on prend en charge des jeunes décrocheurs pour les aider à trouver leur voie

Depuis le mois de novembre l'AFPA (agence pour la formation professionnelle des adultes) de Limoges Babylone accueille des jeunes de 16 à 18 ans qui ont totalement décroché de leur scolarité et qui se retrouvent sans perspective d'avenir. Pour les remobiliser un dispositif baptisé "Promo 16-18"a été lancé dans le cadre de l'opération "un jeune une solution" dans 13 centres AFPA de Nouvelle Aquitaine dont celui de Limoges où les 16 premiers jeunes ont été accueillis à l'automne. Pendant 13 semaines les jeunes sont accompagnés par des formateurs et des conseillers en insertion professionnelle et les résultats pour certains sont déjà là.

"Cette formation me permet de me reconstruire" Maud, 18 ans

Maud, 18 ans fait partie des premiers jeunes à avoir été accueillie dans la promo 16-18. Après un parcours scolaire très chaotique elle a pu faire grâce à l'accompagnement de l'AFPA un stage dans une ferme pédagogique et désormais elle se dit prête à reprendre ses études pour créer ensuite sa propre ferme pédagogique. "J'ai trouvé cette formation qui me permet de me reconstruire" explique la jeune fille.

"Ici on nous aide à reprendre confiance en nous" explique Maud, 18 ans

13 semaines pour trouver sa voie professionnelle

Pour sa part Elouan, 17 ans, après avoir abandonné ses études dans un lycée professionnel , s'est retrouvé sans perspective pendant plusieurs mois mais aujourd'hui grâce à la promo 16-18 il a décroché un stage. "J'apprend beaucoup des autres et j'apprend surtout des choses qu'on n'a pas dans un cycle scolaire normal ... des choses qui vont vraiment me servir" explique t-il. Lors de ces 13 semaines de prise en charge ils ont la possibilité de suivre des ateliers mais aussi de rencontrer des intervenants de plusieurs secteurs d'activité. C'est comme ça que Tiléon 18 ans a décidé après avoir abandonné son apprentissage de peintre en bâtiment de devenir agent de sécurité.