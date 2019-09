À l'école maternelle Jacques Prévert de Laval, les enfants apprennent en autonomie, petits moyens et grands mélangés

Laval, France

C'est une école qui sort du cadre classique : l'école maternelle Jacques Prévert à Laval a trois classes dites "multi-âge", à triple niveau chacune, petite, moyenne et grande section réunies, avec une vingtaine d'élèves dans chaque classe, âgés de 3 à 6 ans. La direction aurait pu faire un classe de petite section, une classe de moyens et un classe de grands, mais elle a préféré procédé différemment. Et dans la classe, les élèves apprennent à leur rythme, en autonomie.

Dès leur arrivée en classe, les enfants se mélangent, jouent ensemble, quel que soit leur âge. "C'est très bien, puisque ça permet aux enfants de gagner un peu en autonomie. Ma petite qui est en grande section s'occupe des plus petits, donc je trouve ça assez vertueux", explique Vincent, papa d'une petite fille de 5 ans.

Reportage France Bleu Mayenne de Charlotte Coutard. Copier

Les petits prennent exemple sur les plus grands, qui ont plus de responsabilités, estime Tony Fournier, le directeur de l'école : "On les incite à avoir un comportement modélisant. Il y a des règles qui sont définies, ce n'est pas parce qu'ils choisissent leur activité que c'est n'importe quoi dans les classes.

Dans les classes, pas de chaises ni de tables, mais cin espaces d'apprentissages, activités pratiques, artistiques, de langage, mathématiques ou sensorielles, avec du matériel Montessori qui permet aux enfants de se corriger eux-mêmes. "Ils apprennent quand ils en ont envie, en jouant. Quand la motivation est là, quand ils ont envie d'apprendre, ils apprennent beaucoup plus vite".

Cette liberté pour les enfants, ça ne fait pas peur à Claire, la maman du petit Alban, quatre ans, parce que "je pense que les limites sont là, peut-être plus flexibles, mais ce n'est pas pour autant que l'enfant se sent la possibilité de faire n'importe quoi".

Les enseignants ont carte blanche, du moment que les enfants ont acquis toutes les compétences à la fin de la maternelle.