A l'école primaire Saint-Louis le Rove à Marseille : la générosité des enseignants envers les AESH

C'est une belle histoire ! A l'école Saint-Louis le Rove dans le 15e arrondissement de Marseille, les enseignants ont décidé de partager leur prime avec les huit AESH de l'établissement. Un geste de de générosité et de solidarité envers des personnels essentiels et pourtant pas assez considérés.

Ils n'ont pas hésité une seconde ! Fin février, les 21 enseignants (dont la directrice) de l'école primaire Saint-Louis le Rove dans le 15e arrondissement de Marseille et classée REP +, ont reçu le versement d’une prime exceptionnelle : entre 200 et 600 euros net par enseignant. Une somme promise par Emmanuel Macron pour « récompenser » les écoles REP + situées dans les quartiers difficiles. Mais le problème c'est que seuls les enseignants de l'établissement ont reçu cette prime. Les huit AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) de l'école, elles, n'ont rien touché.

"La joie de recevoir cette prime est rapidement devenue indécente" - Caroline Aït Abdellouhab, directrice de l'école

Lorsque les 21 professeurs de cette école ont reçu cette prime fin février, ils sont d'abord heureux. "Cet argent était un peu comme un _cadeau tombé du ciel_. On ne s'y attendait pas" raconte la directrice de l'école Caroline Aït Abdellouhab. "Mais d'un coup quand on en discuté dans la salle des maîtres, devant les AESH c'est devenu indécent. Notre prime fait quasiment la totalité de leur salaire".

"Partager notre prime était une évidence" - Mathieu Colombo professeur de CM1

Très rapidement , l'ensemble des professeurs de cette école de 343 élèves dont 25 en situation de handicap décide de lancer une cagnotte et de reverser une partie de leur prime aux AESH. Pour Mathieu Colombo, professeur de CM1 c'était une "évidence". "Déjà on n'a pas compris comment les écoles ont été sélectionnées mais surtout on a trouvé ça indécent que les AESH qui ont de tous petits salaires et qui font un travail essentiel ne soient concernées. Elles nous soulagent et c'est grâce à elles qu'on peut avancer avec les enfants en difficultés. Il fallait donc marquer le coup."

Aucune hésitation, tous les professeurs cotisent et près de 2000 euros sont collectés sur cette cagnotte. Une somme qui va permettre à chaque AESH de recevoir, début mars, 240 euros.

"On a de la chance de travailler avec une équipe formidable" Fatiha Assameur, AESH

240 euros pour chaque AESH, Fatiha Assameur, AESH, n'en revient toujours pas. "C'est énorme surtout avec le salaire qu'on a. Moi, je touche 735 euros net de salaire pour 21 heures par semaine en classe. C'est pas assez . Ce geste nous a vraiment émues".

Quand Leila Stiti raconte, elle aussi a les yeux plein de larmes. "J'avais la chair de poule quand j'ai vu la somme sur mon compte. Malheureusement l'Etat ne nous reconnait pas, ne nous valorise pas. On espère un jour être reconnues et avoir des formations pour que les enfants en difficultés puissent progresser et réussir eux aussi".

"Dans cette école, il n'y a pas de différences entre les enseignants et nous" - Mekioussa Elias, AESH

Mekioussa Elias travaille 24 heures par semaine dans cette école. Cette maman de trois enfants gagne 930 euros par mois et malgré ce petit salaire, elle se sent bien dans cette école où elle souhaite rester. "Ici, il n'y a pas de différences entre les enseignants et les AESH. On travaille tous ensemble, main dans la main. Avec ce geste, ils ont pensé à nous et surtout ils reconnaissent qu'on fait un beau travail. J'aimerais que les autres écoles fassent pareil".

"Ce sont les invisibles de l'école" - Caroline Aït Abdellouhab, directrice de l'école

Au delà de ce geste de générosité, la directrice espère que la situation des AESH va s'améliorer. "Ce n'est pas normal que ce soit aux enseignants de combler une lacune de l’Education nationale. Il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap inclus à 100 % dans l'école et c'est très bien mais _on n'a pas assez de moyens_. Dans notre école par exemple, il nous manque 22 heures." "Les AESH sont les invisibles de l'école et pourtant c'est un vrai métier qui mérite d'être reconnu à sa juste valeur".

Les AESH (anciennement AVS) ont pour mission de favoriser l’autonomie de l’élève en situation de handicap, qu’ils interviennent au titre de l’aide humaine individuelle, de l’aide humaine mutualisée ou de l’accompagnement collectif. Ils sont des acteurs-clés qui contribuent à la mise en place d’une École pleinement inclusive, pour offrir à chaque élève, de la maternelle au lycée, une scolarité adaptée à ses besoins.