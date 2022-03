À l'école Sévigné de Sorgues, une collecte pour les enfants ukrainiens

Des collectes de dons pour l'Ukraine fleurissent aux quatre coins du département. À l'école Sévigné de Sorgues, des mamans récoltent des produits de puériculture, d'hygiène et des vêtements pour les enfants. Les petits eux, ont beaucoup de questions sur la guerre et les adultes tentent d'y répondre.

Des paquets de couches, des petits pots pour bébé, des lingettes, des vêtements, des peluches, des jouets, des livres : les dons s'accumulent à l'école primaire Sévigné, à Sorgues. Des mamans de l'association de parents d'élève "Mosaïc" ont lancé cette collecte à destination des enfants ukrainiens. Une fois la collecte terminée, c'est l'AFUCA, l'association franco ukrainienne qui prendra le relais et fera parvenir les colis en Ukraine.

Beaucoup d'incompréhension et d'inquiétude chez les enfants

D'ici là, les parents, les enseignants et les enfants sont très investis. Les petits Sorguais ont commencé à trier leurs placards. "Je vais donner des habits, des trucs de la pharmacie, des trucs à manger", raconte Amira. "Les enfants en Ukraine, ils ont quitté leur maison et ils ont tout laissé chez eux. À cause de la guerre, tout va être détruit", poursuit Imrane. "C'est les Russes qui attaquent, tente d'expliquer Vincent, mais je sais pas pourquoi".

Tous ces élèves voient les images de la guerre à la télé ou sur les réseaux sociaux, celle des Ukrainiens jetés sur les routes ou cachés dans des caves. C'est auprès de sa maman, Fatima, qu'Amira cherche à comprendre. "Elle m'a demandé si c'était loin de chez nous, si on était protégés, ce que faisait Macron. Elle a ajouté 'heureusement qu'on est là'", raconte cette membre active de l'association Mosaïc. Pour répondre aux nombreuses questions de ces élèves, le directeur de l'école Sévigné, Romuald Gleize, a sorti les cartes et les mappemondes. "Et on a vu que l'Ukraine, ce n'est pas si loin".

"Heureusement qu'on est là et pas en Ukraine, Amira, jeune Sorguaise"

Marjorie Botella est l'une des mamans à l'initiative de la collecte. Donner pour les enfants, c'est une évidence : "Récolter pour les petits ukrainiens, ça nous permet d'expliquer à nos élèves qu'ils ont la chance d'avoir ce qu'ils ont. Là ils peuvent se mettre à leur hauteur et se dire 'moi je suis tranquille dans ma maison alors que d'autres sont partis de chez eux et n'ont rien'".