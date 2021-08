A l'étang des Bois, un dispositif inédit dans le Loiret pour prévenir les risques de noyades

Cet été, la Fédération française de natation et le Département du Loiret proposent des séances pour les enfants à partir de six ans, dans le cadre de l'opération "J'apprends à nager" destinée à prévenir les risques de noyade. Les enfants, privés de piscine par le Covid, sont enthousiastes.

Ils sont une trentaine d'enfants à participer à l'opération "J'apprends à nager" cet été, à l'étang des Bois, près de Lorris, dans le Loiret. Lancée par le ministère des Sports, afin de favoriser l'apprentissage du "savoir nager" pour les enfants, et réduire ainsi le risque de noyades, elle existe déjà dans plusieurs départements de la région Centre Val de Loire, mais c'est la première année qu'elle a lieu dans le Loiret, et qui plus est dans un étang.

L'objectif de ce plan, ça n'est pas de donner des cours de natation aux enfants, mais plutôt de les familiariser avec l'élément aquatique, de vaincre les peurs, et d'enseigner les bonnes pratiques en cas de danger ou de chute dans une piscine. "On s'adapte vraiment au niveau de chacun" explique Guillaume Christian, le maître-nageur en charge des séances. "A ceux qui savent déjà un peu nager on apprend à prendre de l'assurance, et à d'autres on apprend à flotter. Enfin même pas, en fait, on leur montre plutôt qu'ils flottent et qu'il faut juste savoir comment s'y prendre !"

Limiter le risque de noyades, en constante augmentation

Il faut dire que chaque année le nombre de noyades est préoccupant, les pompiers du Loiret en ont comptabilisé 11 depuis le mois de mai dans le Loiret, dont deux ont coûté la vie à des enfants, de deux ans et six ans. "C'est vraiment l'objectif pédagogique de cette opération" explique Cédric Danigo, le coordinateur de ce programme "J'apprends à nager" dans le Loiret. "Apprendre le savoir-nager sécuritaire, à se sauver dans n'importe quelle situation aquatique. Mais on n'amènera pas forcément tous les enfants qui participent à ce niveau, donc on les sensibilise aussi aux comportements de baignade, on leur fait découvrir l'action de l'eau sur le corps, on leur enseigne que c'est un environnement potentiellement dangereux, et qu'il faut adopter la bonne attitude".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une initiative d'autant plus nécessaire que beaucoup de ces enfants ont été privés de piscine à l'école, pendant plus d'un an, avec l'épidémie de Covid 19. Et que les inscrire à des cours, cet été, dans les piscines municipales, restent parfois compliqué. "C'est vraiment pour répondre à cette problématique qu'on a choisi l'étang des Bois" explique Guillaume Christian. "Dans le Loiret on n'a pas beaucoup de piscines, mais on a ces étangs en pleine nature". L'objectif, si possible, est d'ailleurs d'étendre l'opération aux autres étangs du département, l'été prochain.

Je veux vraiment qu'il apprenne à nager mais le Covid nous en a empêchés

En attendant, Elodie Nouaille, la maman de Kilian, apprécie vraiment cette opération. "Il a neuf ans, il nage bien sous l'eau, mais il a du mal à remonter" explique cette habitante de Bouzy-la-Forêt. "Souvent j'ai peur, quand il se baigne. Et l'an dernier nous sommes partis en vacances en Vendée dans un camping, et un enfant de neuf ans s'est noyé. Depuis je veux vraiment qu'il apprenne à nager, mais le Covid nous en a empêchés. Il devait prendre des cours à la piscine de Châteauneuf sur Loire, mais ils ont annulé".

10 séances gratuites par enfant

Dans l'eau, les exercices sont ludiques, sans pression, chacun se familiarise à son rythme. "Ceux qui pensent savoir nager venez dans l'eau avec moi", lance le maître-nageur. Quelques enfants se précipitent, d'autres préfèrent rester au bord. Mais au bout de quelques minutes seulement tout le monde est à l'eau et se sent à l'aise. "On apprend à faire l'étoile" confie la petite Emma, et ça c'est un bon moyen de comprendre que dans l'eau, on flotte !

"Souvent on doit faire face à la peur que les parents ont transmises aux enfants" confie Guillaume Christian. "Notre but, c'est simplement qu'à la fin des 10 séances qu'ils vont suivre ici, ils arrivent à revenir au bord, si jamais ils tombent dans une piscine ou se retrouvent là où ils n'ont pas pied. Ce sera en nageant ou bien en faisant le petit chien, en battant des mains et des pieds, comme ils voudront, mais ils sauront se mettre en sécurité, et c'est le plus important". Les séances ont lieu jusqu'au 13 août, elles sont gratuites mais complètes, mais l'opération sera renouvelée et même sans doute étendue l'an prochain.